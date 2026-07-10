Landon Zúñiga se convertirá en nuevo jugador de Chivas para el Apertura 2026 de la Liga MX, esto, pese a que el Guadalajara aún no lo ha hecho oficial.

El propio futbolista, Landon Zúñiga, fue quien adelantó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes y mensajes que confirman el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Landon Zúñiga anunció su llegada a Chivas antes que el club

El joven jugador, Landon Zúñiga, posteó una imagen donde aparece posando frente a un escudo del Guadalajara y acompañó la fotografía con un mensaje que rápidamente llamó la atención de los aficionados rojiblancos: “Primer contrato profesional. Más por venir Chivas”.

Landon Zúñiga compartió su llegada a Chivas en sus redes sociales. (captura)

La publicación fue interpretada como la confirmación de que Landon Zúñiga ya firmó su vínculo con la institución tapatía, pese a que el club todavía no ha emitido un comunicado oficial sobre su incorporación.

En cuestión de minutos, la imagen comenzó a circular entre seguidores del Guadalajara, quienes reaccionaron con mensajes de bienvenida y buenos deseos para el futbolista.

Landon Zúñiga no debutará en la Jornada 1 de la Liga MX

El periodista César Luis Merlo aseguró que la contratación de Landon Zúñiga no es para el primer equipo de Chivas y su destino sería el Tapatío de la Liga de Expansión MX.

Tras llegar como futbolista libre, procedente del Atlanta United, la fuente antes mencionada reveló que su contrato será por los próximos tres años con el objetivo de que pueda debutar con el primer equipo del Rebaño Sagrado.