El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, tuvo la visita de Julián Quiñones “el goleador” de México, tras la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Ante ello, Adrián de la Garza no solo mostró la convivencia que tuvo con Julián Quiñones, sino que reconoció que su juego formó parte del sueño por ver a México ganar el Mundial 2026.

Adrián de la Garza y Julián Quiñones de reúnen en Monterrey

La eliminación de México en octavos de final del Mundial 2026, llevaron a que Julián Quiñones visitara al alcalde Adrián de la Garza en Monterrey, tras su regreso a casa por la jornada por la Copa.

Ante ello, el alcalde compartió con alegría en sus redes sociales cómo se vivió este encuentro, en donde no solo le dio la bienvenida a Julián Quiñones, sino que reconoció su desempeño en la cancha.

Adrián de la Garza muestra su encuentro con Julián Quiñones en Monterrey. (@AdrianDeLaGarza)

Con un X, Adrián de la Garza reconoció que el centrodelantero “dejó todo en la cancha”, además de que representó a la Selección Mexicana siendo “inspiración” para niños y niñas.

Con esto, el alcalde compartió públicamente que Monterrey es la ciudad en donde Julián Quiñones radica en México y a donde regresó tras sus cuatro goles mundialistas.

“Para Monterrey siempre será especial recibir de vuelta a un jugador que vivió en nuestra ciudad y que aquí también dejó huella. ¡Bienvenido a tu casa, Julián”. Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey.

Adrián de la Garza muestra su encuentro con Julián Quiñones en Monterrey. (@AdrianDeLaGarza)

Asimismo, Adrián de la Garza mostró que en la convivencia con Julián Quiñones, le firmó su jersey de la Selección Mexicana, así como en el balón del Mundial 2026 y posó con la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides.

Adrián de la Garza muestra su encuentro con Julián Quiñones en Monterrey. (@AdrianDeLaGarza)

Adrián de la Garza muestra su encuentro con Julián Quiñones en Monterrey. (@AdrianDeLaGarza)