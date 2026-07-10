El Metro CDMX aclaró mediante un comunicado el video viral de las presuntas explosiones en un tren de la Línea A.

Los hechos que se difundieron en redes no son recientes y se produjeron por la ruptura de un hilo de contacto de la catenaria de dicha línea, informó el Metro CDMX, quien también detalló que tras el incidente se realizaron labores de revisión.

“Los hechos que se observan en el video no son recientes. El incidente se registró a causa de la ruptura de un hilo de contacto de la catenaria en la Línea A, por lo que personal del Sistema llevó a cabo las labores de revisión y atención necesarias en su momento”. Metro CDMX

Metro CDMX aclara video viral de explosiones en Línea A; no se registraron lesionados

De acuerdo con algunas versiones, las explosiones en Línea A que se viralizaron en video ocurrieron el 5 de julio.

En la grabación se aprecia cómo mientras circula un tren del Metro CDMX ocurren unas detonaciones, lo que provoca el pánico de los pasajeros.

Video viral sobre presuntas explosiones en la Línea A no es un hecho reciente, informa el Metro CDMX (Captura de video)

En su tarjeta informativa, el Metro CDMX indicó que durante el evento “no se registraron personas lesionadas”.

Además de que en todo momento el personal del Metro actuó conforme a los protocolos establecidos tanto para atender y orientas a los usuarios.

Igualmente, para restablecer el servicio del Metro CDMX que tras el incidente funcionó con normalidad.

El Metro CDMX también agradeció a los usuarios para que atendieran al personal del Sistema de Transporte Colectivo en cualquier indicación porque con su labor contribuyen a que exista una operación segura del servicio.

Asimismo exhortó a la ciudadanía para que consulte solo las cuentas oficiales del Metro CDMX y evitar la desinformación.