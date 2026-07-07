El comentario de Alejandra Jaramillo que indignó a aficionados mexicanos

La conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo se encuentra en medio de la polémica tras celebrar abiertamente la eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la presentadora compartió videos de festejo y comentarios sarcásticos que los aficionados mexicanos interpretaron como una falta de respeto.

Como consecuencia, fanáticos la han criticado y han exigido su salida de Univisión, mientras que Alejandra Jaramillo aseguró que su reacción fue una respuesta a la supuesta hostilidad y falta de humildad mostrada por mexicanos.

¿Qué dijo Alejandra Jaramillo que indignó a aficionados mexicanos?

Alejandra Jaramillo manifestó abiertamente su felicidad por la victoria inglesa, lo cual fue visto como una falta de respeto por aficionados mexicanos:

“Yo necesitaba una sola cosa hoy”, escribió junto a banderas inglesas y videos donde se le veía saltando de emoción tras el silbatazo final.

“Gracias, Kane. Gracias, Bellingham. Me dicen que tienen raíces esmeraldeñas”, bromeó haciendo referencia a su provincia natal en Ecuador, Esmeraldas.

“Hoy jugó Inglaterra más 18 millones de ecuatorianos”, resaltando el apoyo masivo de su país al rival de México.

“No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI”.

“¿Y si sí? Pues no”, frase con la que se burló directamente del eslogan optimista “¡Y si sí!” que la afición mexicana había popularizado durante el torneo.

“Que aprendan a perder”, comentario realizado ante la ola de críticas recibidas por sus publicaciones iniciales.

Días antes del encuentro, Jaramillo había publicado un video tocando la camiseta de México y bromeando con que ella “salaba” (daba mala suerte) a los equipos que tocaba. Tras la derrota mexicana, retomó el tema:

“Yo les dije que les salaba la camiseta que tocaba. Solo que no les avisé que tardaba por más días”.

“Lo que ellos no saben es que saló el partido de toda camiseta que toco”

¿Cómo reaccionaron aficionados mexicanos a las burlas de Alejandra Jaramillo?

Ante las publicaciones de Alejandra Jaramillo fanáticos mexicanos reaccionaron con una profunda indignación y furia.

Miles de usuarios le recordaron que su proyección internacional actual se debe en gran medida al público de México y Estados Unidos, mencionando que trabaja para una cadena (TelevisaUnivision) con fuerte audiencia mexicana.

Por lo que varios usuarios la tildaron de “malagradecida” con el país que “le ha dado de comer” e incluso la artista mexicana Erika Vidrio le dedicó una canción criticando a quienes se burlan de la selección mientras trabajan frente a una audiencia mexicana.

Se volvió tendencia el pedido para que la conductora sea retirada del programa ¡Siéntese quien pueda! Comentarios como “alguien se va a quedar sin trabajo si no pide disculpas” se viralizaron rápidamente.

Algunos comunicadores señalaron que, al ser una figura pública con un micrófono, Jaramillo debería guardar su postura y evitar mensajes que no aportan a su portafolio profesional y que, por el contrario, podrían interpretarse como una incitación al odio.

Ante las críticas recibidas, Jaramillo reafirmó su derecho a celebrar a cualquier país, declarando que “celebrar la victoria de Inglaterra... no es una falta de respeto para nadie” y que continuaría haciéndolo.

Incluso ante algunos comentarios que recibió amenazó con ejercer acciones legales por difamación.