Inter Miami vs San Luis chocan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, y el pronóstico es triunfo con marcador de 2-0 del equipo de Lionel Messi.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido: Inter Miami vs San Luis.

Inter Miami vs San Luis: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico en el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 es Inter Miami 2-0 San Luis.

Marcador: Inter Miami 2-0 San Luis

Inter Miami vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Inter Miami vs San Luis en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Inter Miami

  • Portero: Ríos Novo
  • Defensas: Mura, Caicedo, Micael y Allen
  • Mediocampistas: Casemiro, Bright, De Paul y Lionel Messi
  • Delanteros: Luis Suárez y Silvetti
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Lionel Messi lidera al Inter Miami en la Leagues Cup 2026 (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

San Luis

  • Portero: Andrés Sánchez
  • Defensas: Bambu, García, Eduardo Águila y Óscar Macías
  • Mediocampistas: Esteves, Salles-Lamonge, Rodríguez y Torres
  • Delanteros: Rafa Llorente y Leo Flores

Inter Miami vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026

Inter Miami vs San Luis juegan este miércoles 5 de agosto a las 17:30 horas y será transmitido por Apple TV.

  • Partido: Inter Miami vs San Luis
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
  • Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Nu Stadium
  • Transmisión: Apple TV