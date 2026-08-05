Inter Miami vs San Luis chocan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, y el pronóstico es triunfo con marcador de 2-0 del equipo de Lionel Messi.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido: Inter Miami vs San Luis.
Inter Miami vs San Luis: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico en el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 es Inter Miami 2-0 San Luis.
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Inter Miami vs San Luis: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
Marcador: Inter Miami 2-0 San Luis
Inter Miami vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Inter Miami vs San Luis en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Inter Miami
- Portero: Ríos Novo
- Defensas: Mura, Caicedo, Micael y Allen
- Mediocampistas: Casemiro, Bright, De Paul y Lionel Messi
- Delanteros: Luis Suárez y Silvetti
San Luis
- Portero: Andrés Sánchez
- Defensas: Bambu, García, Eduardo Águila y Óscar Macías
- Mediocampistas: Esteves, Salles-Lamonge, Rodríguez y Torres
- Delanteros: Rafa Llorente y Leo Flores
Inter Miami vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026
Inter Miami vs San Luis juegan este miércoles 5 de agosto a las 17:30 horas y será transmitido por Apple TV.
- Partido: Inter Miami vs San Luis
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nu Stadium
- Transmisión: Apple TV