Inter Miami vs San Luis chocan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, y el pronóstico es triunfo con marcador de 2-0 del equipo de Lionel Messi.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido: Inter Miami vs San Luis.

Inter Miami vs San Luis: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico en el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 es Inter Miami 2-0 San Luis.

Marcador: Inter Miami 2-0 San Luis

Inter Miami vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Inter Miami vs San Luis en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Inter Miami

Portero: Ríos Novo

Defensas: Mura, Caicedo, Micael y Allen

Mediocampistas: Casemiro, Bright, De Paul y Lionel Messi

Delanteros: Luis Suárez y Silvetti

Lionel Messi lidera al Inter Miami en la Leagues Cup 2026 (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Bambu, García, Eduardo Águila y Óscar Macías

Mediocampistas: Esteves, Salles-Lamonge, Rodríguez y Torres

Delanteros: Rafa Llorente y Leo Flores

Inter Miami vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026

Inter Miami vs San Luis juegan este miércoles 5 de agosto a las 17:30 horas y será transmitido por Apple TV.