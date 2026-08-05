Toluca vs Seattle Sounders juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Miércoles 5 de agosto a las 20:10 horas por Imagen TV Apple TV.
- Partido: Toluca vs Seattle Sounders
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Imagen TV y Apple TV
Toluca vs Seattle Sounders: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El miércoles 5 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup, Toluca vs Seattle Sounders.
Toluca vs Seattle Sounders: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El partido Toluca vs Seattle Sounders inicia a las 20:10 horas, tiempo del centro de México a través de la plataforma Apple TV e Imagen TV.
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- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Imagen TV y Apple TV
Así llegan Toluca y Seattle Sounders al partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
Toluca derrotó 3-1 a Necaxa en la Jornada 3 de la Liga MX, para llegar a 6 puntos en el tercer lugar del Apertura 2026.
Previo a debutar en la Leagues Cup 2026, el Seattle Sounders perdió con Portland para ubicarse en la novena posición de las Conferencia Oeste de la MLS.