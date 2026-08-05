Toluca vs Seattle Sounders juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Miércoles 5 de agosto a las 20:10 horas por Imagen TV Apple TV.

Partido: Toluca vs Seattle Sounders

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Imagen TV y Apple TV

Toluca vs Seattle Sounders: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El miércoles 5 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup, Toluca vs Seattle Sounders.

Toluca vs Seattle Sounders: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El partido Toluca vs Seattle Sounders inicia a las 20:10 horas, tiempo del centro de México a través de la plataforma Apple TV e Imagen TV.

Partido: Toluca vs Seattle Sounders

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Imagen TV y Apple TV

Toluca goleó en casa a Necaxa previo a su debut en la Leagues Cup 2026 (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Así llegan Toluca y Seattle Sounders al partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Toluca derrotó 3-1 a Necaxa en la Jornada 3 de la Liga MX, para llegar a 6 puntos en el tercer lugar del Apertura 2026.

Previo a debutar en la Leagues Cup 2026, el Seattle Sounders perdió con Portland para ubicarse en la novena posición de las Conferencia Oeste de la MLS.