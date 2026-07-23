Te contamos quién es Carlos Henrique Casemiro, uno de los futbolistas brasileños más relevantes de los últimos tiempos.

El talento de Casemiro lo ha llevado consolidarse como una figura del futbol internacional defendiendo a equipos de gran jerarquía.

¿Quién es Carlos Henrique Casemiro?

Carlos Henrique Casemiro es un futbolista brasileño que se desempeña en la posición de centrocampista.

Con 23 títulos oficiales en su carrera, Casemiro figura entre los jugadores más ganadores dentro de la historia.

Carlos Henrique Casemiro (Casemiro / Facebook)

¿Cuántos años tiene Carlos Henrique Casemiro?

Carlos Henrique Casemiro tiene 34 años de edad. Nació el 23 de febrero de 1992 en São José dos Campos, en São Paulo, Brasil.

¿Quién es la esposa de Carlos Henrique Casemiro?

Actualmente, Casemiro está casado con la modelo y empresaria brasileña Anna Mariana Casemiro.

Carlos Henrique Casemiro (Casemiro / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Carlos Henrique Casemiro?

Carlos Henrique Casemiro pertenece al signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Carlos Henrique Casemiro?

Se sabe que Carlos Henrique Casemiro tiene dos hijos: Sara y Caio.

Carlos Henrique Casemiro (Casemiro / Facebook)

¿Qué estudió Carlos Henrique Casemiro?

Carlos Henrique Casemiro no cuenta con estudios universitarios, ya que desde muy joven se dedicó a desarrollarse como futbolista.

Casemiro (AFP)

¿En qué ha trabajado Carlos Henrique Casemiro?

La carrera de Carlos Henrique Casemiro inició desde niño al ser parte de las categorías inferiores del São Paulo Futebol Clube.

El debut profesional con dicho club sería en julio 2010 y en agosto de ese año marcaría su primer gol.

Tras sus grandes actuaciones, pasaría cedido al Real Madrid Castilla para la temporada 2012-2013.

Posteriormente, se incorporaría al Real Madrid donde se convertiría en un referente del club español al conseguir.

Aunque se iría cedido al Porto, Casemiro regresó al Real Madrid donde consiguió 18 títulos, incluidos 5 UEFA Champions League.

Tras su exitoso paso por España, en 2022 ficharía por el Manchester United.

Con la selección de Brasil conquistaría dos títulos Sub-20, además de una Copa América en 2019 y una Copa Confederaciones en 2013.

El 22 de julio 2026, Carlos Henrique Casemiro firmó con el Inter de Miami.