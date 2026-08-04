Columbus Crew vs Atlas continúan con la actividad de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo local sobre los Rojinegros. Conoce las posibles alineaciones.
Columbus Crew vs Atlas: Pronóstico del partido de la Leagues Cup
El pronóstico del partido Columbus Crew vs Atlas es triunfo de 2-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Columbus Crew 2-1 Atlas
Columbus Crew vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup
Columbus Crew vs Atlas se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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Columbus Crew
- Portero: Patrick Schulte
- Defensas: Andrés Herrera, Steven Moreira, Malte Amundsen y Brooks Lennon
- Mediocampistas: André Gomes, Brais Méndez y Dylan Chambost
- Delanteros: Mohamed Farsi, Max Arfsten e Ibrahim Aliyu
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Jorge Sánchez, Rodrigo Schlegel, Adrián Mora y José Rivaldo Lozano
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Edgar Zaldivar, Gustavo Ferrareis, Alfonso González y Rayan Mmaee
- Delantero: Agustín Rodríguez
Columbus Crew vs Atlas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?
Columbus Crew vs Atlas se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 17:45 horas.
- Partido: Columbus Crew vs Atlas
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 17:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: ScottsMiracle-Gro Field
- Transmisión: Apple TV