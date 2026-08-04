Columbus Crew vs Atlas continúan con la actividad de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo local sobre los Rojinegros. Conoce las posibles alineaciones.

Columbus Crew vs Atlas: Pronóstico del partido de la Leagues Cup

El pronóstico del partido Columbus Crew vs Atlas es triunfo de 2-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Columbus Crew 2-1 Atlas

Columbus Crew vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup

Columbus Crew vs Atlas se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Columbus Crew

  • Portero: Patrick Schulte
  • Defensas: Andrés Herrera, Steven Moreira, Malte Amundsen y Brooks Lennon
  • Mediocampistas: André Gomes, Brais Méndez y Dylan Chambost
  • Delanteros: Mohamed Farsi, Max Arfsten e Ibrahim Aliyu
Atlas venció 1-0 a Santos Laguna.
Atlas se ha reforzado fuerte para jugar la Leagues Cup (Jesus Cisneros / MEXSPORT)

Atlas

  • Portero: Camilo Vargas
  • Defensas: Jorge Sánchez, Rodrigo Schlegel, Adrián Mora y José Rivaldo Lozano
  • Mediocampistas: Aldo Rocha, Edgar Zaldivar, Gustavo Ferrareis, Alfonso González y Rayan Mmaee
  • Delantero: Agustín Rodríguez

Columbus Crew vs Atlas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?

Columbus Crew vs Atlas se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 17:45 horas.

  • Partido: Columbus Crew vs Atlas
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
  • Horario: 17:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: ScottsMiracle-Gro Field
  • Transmisión: Apple TV