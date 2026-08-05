México vs Panamá se enfrentan en los cuartos de final del Premundial Sub-20 en Puebla. El juego es el miércoles 5 de agosto, 20:00 horas por ESPN y Disney+.

Partido: México vs Panamá

Fase: Premundial Sub-20

Fecha: Miércoles 5 de agosto del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ESPN y Disney

México es favorito para avanzar a las semifinales del Premundial Sub-20 (@miseleccionsubs)

México vs Panamá: ¿Cuándo ver los cuartos de final del Premundial Sub-20?

El miércoles 5 de agosto de 2026 será el partido México vs Panamá, como parte del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México vs Panamá: ¿Dónde ver los cuartos de final del Premundial Sub-20?

El partido México vs Panamá iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+.

Partido: México vs Panamá

Fase: Premundial Sub-20

Fecha: Miércoles 5 de agosto del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ESPN y Disney

México marcha invicto en el Premundial Sub-20 (@Concacaf)

Así quedó México en la fase de grupos del Premundial Sub-20 de la Concacaf

En el Premundial Sub-20 de la Concacaf, México terminó como primer lugar del Grupo B ye enfrentará a Panamá, el tercer lugar del Grupo C.

Grupo B del Premundial Sub-20: