México vs Panamá se enfrentan en los cuartos de final del Premundial Sub-20 en Puebla. El juego es el miércoles 5 de agosto, 20:00 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Panamá
- Fase: Premundial Sub-20
- Fecha: Miércoles 5 de agosto del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney
México vs Panamá: ¿Cuándo ver los cuartos de final del Premundial Sub-20?
El miércoles 5 de agosto de 2026 será el partido México vs Panamá, como parte del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
México vs Panamá: ¿Dónde ver los cuartos de final del Premundial Sub-20?
El partido México vs Panamá iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Panamá
- Fase: Premundial Sub-20
- Fecha: Miércoles 5 de agosto del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney
Así quedó México en la fase de grupos del Premundial Sub-20 de la Concacaf
En el Premundial Sub-20 de la Concacaf, México terminó como primer lugar del Grupo B ye enfrentará a Panamá, el tercer lugar del Grupo C.
Grupo B del Premundial Sub-20:
- México | 9 puntos
- Costa Rica | 6 puntos
- Guatemala | 3 puntos
- Antigua y Barbuda | 0 puntos