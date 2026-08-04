Ariadna Montiel, líder nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidió que se inicie un procedimiento interno contra las diputadas de su partido en el Congreso de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares.

La presidenta de Morena dijo que está a favor de que se suspendan sus derechos políticos por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

“Estas dos diputadas de Morena, desde el día de ayer se abrió, le solicité a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que les abriera un procedimiento para que la Comisión estudie el caso y proceda como decida… para mi se les deberían suspender los derechos…” Ariadna Montiel. Morena

Así lo pidió la dirigente de Morena luego de que en un podcast las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares se refirieron a las personas adultas mayores como que “huelen a baúl”.

Ariadna Montiel pide a militantes de Morena dirigirse con respeto a adultos mayores

Ariadna Montiel calificó de lamentables las declaraciones de Nayeli Salvatori y Grace Palomares hacia las personas adultas mayores y resaltó que ello no puede ser la postura de alguien que pertenece a la Cuarta Transformación.

Por eso hizo un llamado a todos sus militantes a dirigirse con respeto a las personas adultas mayores.

“Hacer un llamado a todas y todos nuestros militantes a siempre dirigirnos con respeto a todas las personas…” Ariadna Montiel. Morena

Ariadna Montiel se enoja con militantes de Morena que no entienden el trabajo en Bienestar

Ariadna Montiel se dijo enojada porque integrantes de Morena no entiendan el trabajo en Bienestar.

Recordó que el tamaño del amor que se tiene a adultos mayores se ve reflejado en la inversión a pensiones que este año 2026 asciende a 526 millones de pesos.

“Me enoja mucho porque nuestros adultos mayores han recibido de nosotros el mayor trabajo y la mayor inversión… el tamaño del amor a los adultos mayores y que no los comprendan compañeros es lamentable…” Ariadna Montiel. Morena

Ariadna Montiel dijo que el asunto debe ser sancionado aunque haya sido en sus redes sociales pues de los contrario seguirá ocurriendo.

“Esa no puede ser… la visión … de alguien que milita en Morena… es Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación quien le regresó a nuestros adultos mayores una vejez digna…”, dijo.