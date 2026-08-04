Minnesota vs FC Juárez continúa con la actividad de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo local sobre los Bravos. Conoce las posibles alineaciones.
Minnesota vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Minnesota vs FC Juárez es triunfo de 2-0 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Minnesota 2-0 FC Juárez
Minnesota vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Minnesota vs FC Juárez se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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Charlotte FC vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
Minnesota
- Portero: Drake Callender
- Defensas: Kyle Duncan, Anthony Markanich, Morris Duggan, Michael Boxall y Jefferson Díaz
- Mediocampistas: Joaquín Pereyra, Owen Gene y Will Trapp
- Delanteros: Mamadou Dieng y Kelvin Yeboah
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Francisco Javier Nevárez, Said Godínez, Ricardo Juárez y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Monchu, Jan Carmona y Jairo Torres
- Delanteros: José LuisRodríguez, Ettson Ayón y Raymundo Fulgencio
Minnesota vs FC Juárez: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?
Minnesota vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 18:30 horas.
- Partido: Minnesota vs FC Juárez
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Field
- Transmisión: Apple TV