Minnesota vs FC Juárez continúa con la actividad de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo local sobre los Bravos. Conoce las posibles alineaciones.

Minnesota vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Minnesota vs FC Juárez es triunfo de 2-0 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Minnesota 2-0 FC Juárez

Minnesota vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Minnesota vs FC Juárez se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Minnesota

Portero: Drake Callender

Defensas: Kyle Duncan, Anthony Markanich, Morris Duggan, Michael Boxall y Jefferson Díaz

Mediocampistas: Joaquín Pereyra, Owen Gene y Will Trapp

Delanteros: Mamadou Dieng y Kelvin Yeboah

El FC Juárez visita al Minnesota en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 (Samuel Delgado / Samuel Delgado)

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Francisco Javier Nevárez, Said Godínez, Ricardo Juárez y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Monchu, Jan Carmona y Jairo Torres

Delanteros: José LuisRodríguez, Ettson Ayón y Raymundo Fulgencio

Minnesota vs FC Juárez: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?

Minnesota vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 18:30 horas.