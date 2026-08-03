Así comenzó la agresión de Danry Vásquez que sacudió a la LMB

Te contamos cómo comenzó la agresión de Danry Vásquez que sacudió a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y provocó su suspensión de manera indefinida.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 2 de agosto en el tercer juego de la serie entre Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana en el Estadio Chevron.

La agresión de Danry Vásquez que sacudió a la LMB

En redes sociales, se han difundido imágenes de la agresión de Danry Vásquez contra Rodolfo Amador.

Todo comenzó en una jugada en donde el jardinero venezolano de los Toros de Tijuana quedó atrapado en un “tira y tira” entre la tercera base y el plato.

🚨 SUSPENDIDO de manera INDEFINIDA por la LMB



La Liga Mexicana de Beisbol informó que el jardinero de los Toros, Danry Vásquez, fue suspendido de manera inmediata y por tiempo indefinido tras lo ocurrido este domingo durante el juego entre Acereros de Monclova y Toros de Tijuana pic.twitter.com/2dm470ION6 — Diamante Mexicano (@DiamanteMXBeis) August 3, 2026

Frustrado por la situación, Danry Vásquez tiró un derechazo luego de que Rodolfo Amador le tocará el pecho.

El conflicto escaló, ya que cuando Amador estaba en el suelo, Vásquez le tiró una patada.

Lo que generó que de forma inmediata se vaciara el dugout (zona de bancas) de ambos equipos, quienes se enfrascaron en una batalla campal.

MLB suspende de forma indefinida a Danry Vásquez tras agresión

Mediante un comunicado emitido este 3 de agosto, la Liga Mexicana de Beisbol confirmó la suspensión de forma indefinida de Danry Vásquez.

“La Presidencia Ejecutiva de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte (LMB Banorte) informa que el jugador Danry Vásquez del club Toros de Tijuana es suspendido de manera inmediata y por tiempo indefinido de la LMB Banorte por los hechos suscitados este domingo 02 de agosto en el tercer juego de la serie entre los Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana.” MLB

La LMB también reprobó ese “tipo de agresiones y cualquier tipo de violencia”, ya que no son compatibles con los valores de la Liga.

Además de que puntualizó que esas acciones ponen en “peligro la integridad física y la carrera de un compañero de profesión”.

Igualmente, la LMB reveló que ya analiza las conductas antideportivas del resto de los jugadores en registradas en la batalla campal, para proceder con base en el Reglamento de Sanciones vigente.