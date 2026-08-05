Rayados vs Orlando City se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-2 en la Jornada 1. Conoce las posibles alineaciones.

Rayados vs Orlando City: Pronóstico del partido de la Leagues Cup

El pronóstico del partido Rayados vs Orlando City es empate 2-2, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Rayados 2-2 Orlando City

Rayados vs Orlando City: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup

Rayados vs Orlando City se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Alonso Aceves, Víctor Guzmán y Carlos Salcedo

Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Luca Orellano, Jesús Corona y Lucas Ocampos

Delanteros: Diego Rossi y Hugo Cuypers

Rayados busca arrancar con victoria en la Leagues Cup 2026 (ESPECIAL)

Orlando City

Portero: Maxime Crépeau

Defensas: Griffin Dorsey, David Brekalo, Robin Jansson y Adrián Marín

Mediocampistas: Iván Angulo, Brian Ojeda y Tiago

Delanteros: Justin Ellis y Antoine Griezmann

Rayados vs Orlando City: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?

Rayados vs Orlando City se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el miércoles 5 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 17:30 horas.