Rayados vs Orlando City se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-2 en la Jornada 1. Conoce las posibles alineaciones.
Rayados vs Orlando City: Pronóstico del partido de la Leagues Cup
El pronóstico del partido Rayados vs Orlando City es empate 2-2, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Rayados 2-2 Orlando City
Rayados vs Orlando City: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup
Rayados vs Orlando City se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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Rayados vs Orlando City: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Alonso Aceves, Víctor Guzmán y Carlos Salcedo
- Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Luca Orellano, Jesús Corona y Lucas Ocampos
- Delanteros: Diego Rossi y Hugo Cuypers
Orlando City
- Portero: Maxime Crépeau
- Defensas: Griffin Dorsey, David Brekalo, Robin Jansson y Adrián Marín
- Mediocampistas: Iván Angulo, Brian Ojeda y Tiago
- Delanteros: Justin Ellis y Antoine Griezmann
Rayados vs Orlando City: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?
Rayados vs Orlando City se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el miércoles 5 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 17:30 horas.
- Partido: Rayados vs Orlando City
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inter&Co Stadium
- Transmisión: Apple TV