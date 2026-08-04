Iker Andoni de Gandiaga es un empresario que fue detenido tras ser señalado como el líder de una organización de robo de combustibles que operaba en el centro de México mediante empresas fachada.

Durante los operativos, se confiscaron propiedades de lujo y vehículos de alta gama que evidenciaban el ostentoso estilo de vida de Iker Andoni de Gandiaga.

La red contaba supuestamente con la protección de un exmando de la Fiscalía General de la República para facilitar el traslado de hidrocarburos robados a Pemex.

¿Quién es Iker Andoni de Gandiaga, empresario detenido por robo de combustibles?

Iker Andoni de Gandiaga Morales, conocido con el alias de “Iker”, es un empresario mexicano identificado por las autoridades federales como el presunto líder de una red criminal dedicada al huachicol fiscal.

Iker Andoni de Gandiaga, empresario detenido por robo de combustibles (Tomada de video)

De acuerdo con los primeros reportes, la red operaba desde al menos el año 2024 en el Estado de México, la Ciudad de México y Querétaro.

Utilizaba empresas fachada para comercializar el combustible robado y blanquear los recursos.

A través de sus redes sociales, proyectaba la imagen de un millonario bajo la tendencia del “lujo silencioso”.

Viajaba constantemente por Europa, Dubái y Estados Unidos, vacacionaba esquiando, navegaba en yates privados y poseía residencias de alta gama (incluyendo un penthouse) y una colección de vehículos de alta gama, entre ellos un Mercedes-AMG y un Mercedes-Benz rosa.

También vestía prendas de marcas exclusivas como Loro Piana. Todo financiado presuntamente con el dinero del contrabando de hidrocarburos.

¿Cuántos años tiene Iker Andoni de Gandiaga, empresario detenido por robo de combustibles?

No hay información pública sobre la edad de Iker Andoni de Gandiaga.

¿Quién es la esposa de Iker Andoni de Gandiaga, empresario detenido por robo de combustibles?

La esposa de Iker Andoni de Gandiaga Morales es la actriz Montserrat Ramírez, conocida por su participación en la tercera temporada de la serie televisiva Rosario Tijeras.

Montserrat Ramírez está siendo investigada para determinar si sus finanzas están vinculadas a las actividades ilícitas de su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Iker Andoni de Gandiaga, empresario detenido por robo de combustibles?

Al no tenerse la fecha exacta de nacimiento de Iker Andoni de Gandiaga, se desconoce su signo zodiacal.

Iker Andoni de Gandiaga, empresario detenido por robo de combustibles (@c4jimenez / X )

¿Cuántos hijos tiene Iker Andoni de Gandiaga, empresario detenido por robo de combustibles?

No hay información sobre si Iker Andoni de Gandiaga tiene hijos.

¿Qué estudió Iker Andoni de Gandiaga, empresario detenido por robo de combustibles?

No hay información pública acerca de los estudios de Iker Andoni de Gandiaga.

¿En qué ha trabajado Iker Andoni de Gandiaga, empresario detenido por robo de combustibles?

Iker Andoni de Gandiaga Morales ha trabajado principalmente como empresario de hidrocarburos e inversionista inmobiliario, aunque las autoridades lo identifican como el presunto líder de una red criminal.

Se le vincula directamente con el manejo de las siguientes compañías situadas en Atizapán de Zaragoza:

ADE Petroleum MX: Una empresa dedicada formalmente al sector de los hidrocarburos.

Chayito Homes: Una inmobiliaria familiar asentada en el mismo municipio

Ambas corporaciones eran utilizadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para emitir facturas, simular transacciones comerciales legítimas y justificar el flujo de ingresos millonarios.

Más allá de sus negocios visibles, las autoridades federales señalan que De Gandiaga administraba un entramado de empresas fachada diseñadas para la comercialización ilegal de combustible.

De acuerdo con los reportes, sus funciones específicas en esta red incluían:

Administración y distribución: Gestionaba compañías utilizadas para distribuir y blanquear hidrocarburos sustraídos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esquema de evasión fiscal: Lideraba una estructura de “huachicol fiscal”, la cual consistía en importar hidrocarburos al país declarándolos bajo fracciones arancelarias incorrectas (como aceites o lubricantes) para evitar el pago de impuestos. Alcance geográfico: Coordinaba estas operaciones en el Estado de México, la Ciudad de México y Querétaro, actividad que presuntamente realizaba desde al menos el año 2024

¿Por qué fue detenido Iker Andoni de Gandiaga?

Iker Andoni de Gandiaga Morales fue detenido el 30 de julio de 2026 por su presunta responsabilidad como líder de una red criminal dedicada al “huachicol fiscal” y al robo de combustible en el centro de México.

Fue detenido durante operativos simultáneos realizados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

En la misma acción policial fueron capturados su hermano, Iñaki de Gandiaga, y su cuñada, Natalia Balderón, señalados como presuntos cómplices en la estructura delictiva.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron propiedades de lujo en Valle de Bravo, Atizapán, Interlomas y un penthouse en Fuentes de las Lomas.

Los cargos que enfrenta incluyen delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y robo de hidrocarburos.

Tras su captura, fue puesto en traslado ante la autoridad ministerial correspondiente para que se determine su situación jurídica y se definan las medidas cautelares pertinentes en las próximas horas.

Se investiga su relación con Paul Manrique Miranda, excomandante de la FGR especializado en el combate al robo de hidrocarburos.

Se presume que este exfuncionario brindaba protección a la red, ordenando a agentes de seguridad que no intervinieran durante el traslado del combustible ilegal.