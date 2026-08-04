Tigres vs Real Salt Lake juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo local sobre los felinos. Conoce las posibles alineaciones.
Tigres vs Real Salt Lake: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Tigres vs Real Salt Lake es triunfo de 2-1 del el equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Tigres 1-2 Real Salt Lake
Tigres vs Real Salt Lake: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Tigres vs Real Salt Lake se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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Tigres vs Real Salt Lake: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Vladimir Loroña
- Mediocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez y Juan Brunetta
- Delanteros: Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre
Real Salt Lake
- Portero: Rafael Cabral
- Defensas: Andrew Brody, Justen Glad, Brayan Vera y Alexandros Katranis
- Mediocampistas: Braian Ojeda, Emeka Eneli, Nelson Palacio y Diego Luna
- Delanteros: Dominik Marczuk yCristian Arango
Tigres vs Real Salt Lake: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?
Tigres vs Real Salt Lake se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 20 horas.
- Partido: Tigres vs Real Salt Lake
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: America First Field
- Transmisión: Apple TV