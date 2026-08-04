Tigres vs Real Salt Lake juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo local sobre los felinos. Conoce las posibles alineaciones.

Tigres vs Real Salt Lake: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Tigres vs Real Salt Lake es triunfo de 2-1 del el equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Tigres 1-2 Real Salt Lake

Tigres vs Real Salt Lake: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Tigres vs Real Salt Lake se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Vladimir Loroña

Mediocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez y Juan Brunetta

Delanteros: Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre

Tigres debuta en la Legues Cup 2026 en plena crisis futbolística (Fernando Monreal / Fernando Monreal)

Real Salt Lake

Portero: Rafael Cabral

Defensas: Andrew Brody, Justen Glad, Brayan Vera y Alexandros Katranis

Mediocampistas: Braian Ojeda, Emeka Eneli, Nelson Palacio y Diego Luna

Delanteros: Dominik Marczuk yCristian Arango

Tigres vs Real Salt Lake: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?

Tigres vs Real Salt Lake se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 20 horas.