Charlotte FC vs Pumas se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-2 a favor del equipo visitante sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Charlotte FC vs Pumas: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Charlotte FC vs Pumas es triunfo de 1-2 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Charlotte FC 1-2 Pumas.
Charlotte FC vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Charlotte FC vs Pumas se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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Leagues Cup 2026: Calendario de Pumas en el torneo de la Liga MX vs la MLS
Deportes
Leagues Cup 2026: Calendario de Cruz Azul en el torneo de la Liga MX vs la MLS
Deportes
Leagues Cup 2026: Calendario de Chivas en el torneo de la Liga MX vs la MLS
Deportes
Leagues Cup 2026: Calendario del América en el torneo de la Liga MX vs la MLS
Charlotte FC
- Portero: Kristijan Kahlina
- Defensas: Nathan Byrne, Henry Kessler, Tim Ream y David Schnegg
- Mediocampistas: Ashley Westwood, Brandt Bronico y Pep Biel
- Delanteros: Liel Abada, Allan Saint-Maximin y Idan Toklomati
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Pedro Vite, Rodrigo López y Sebastián Córdova
- Delanteros: Uriel Antuna, Robert Morales y Guillermo Martínez
Charlotte FC vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?
Charlotte FC vs Pumas se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Martes 4 de agosto a las 18:00 horas por Apple TV.
- Partido: Charlotte FC vs Pumas
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Bank of America Stadium
- Transmisión: Apple TV