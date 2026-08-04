Charlotte FC vs Pumas se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-2 a favor del equipo visitante sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Charlotte FC vs Pumas: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Charlotte FC vs Pumas es triunfo de 1-2 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Charlotte FC 1-2 Pumas.

Charlotte FC vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Charlotte FC vs Pumas se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Charlotte FC

Portero: Kristijan Kahlina

Defensas: Nathan Byrne, Henry Kessler, Tim Ream y David Schnegg

Mediocampistas: Ashley Westwood, Brandt Bronico y Pep Biel

Delanteros: Liel Abada, Allan Saint-Maximin y Idan Toklomati

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Pedro Vite, Rodrigo López y Sebastián Córdova

Delanteros: Uriel Antuna, Robert Morales y Guillermo Martínez

Charlotte FC vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?

Charlotte FC vs Pumas se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Martes 4 de agosto a las 18:00 horas por Apple TV.