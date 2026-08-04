Cincinnati vs Pachuca se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-0 a favor del equipo local sobre los Tuzos. Conoce las posibles alineaciones.
Cincinnati vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Cincinnati vs Pachuca es triunfo de 1-0 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Cincinnati 1-0 Pachuca.
Cincinnati vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Cincinnati vs Pachuca se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
Deportes
Leagues Cup 2026: Calendario de Pumas en el torneo de la Liga MX vs la MLS
Deportes
Leagues Cup 2026: Calendario de Cruz Azul en el torneo de la Liga MX vs la MLS
Deportes
Leagues Cup 2026: Calendario de Chivas en el torneo de la Liga MX vs la MLS
Deportes
Leagues Cup 2026: Calendario del América en el torneo de la Liga MX vs la MLS
Cincinnati
- Portero: Roman Celentano
- Defensas: Miles Robinson, Matt Miazga, Nick Hagglund y Alvas Powell
- Mediocampistas: Obinna Nwobodo, Pavel Bucha y Evander da Silva Ferreira
- Delanteros: Gerardo Valenzuela, Kévin Denkey y Kristian Fletcher
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Alan Mozo, Sergio Barreto, Andrés Micolta y Mauricio Isaís
- Mediocampistas: Pedro Pedraza, Christian Rivera, Alán Bautista y Rodolfo Pizarro
- Delanteros: Oussama Idrissi y Salomón Rondón
Cincinnati vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?
Cincinnati vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 17:45 horas.
- Partido: Cincinnati vs Pachuca
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 17:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TQL Stadium
- Transmisión: Apple TV