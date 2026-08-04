Cincinnati vs Pachuca se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-0 a favor del equipo local sobre los Tuzos. Conoce las posibles alineaciones.

Cincinnati vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Cincinnati vs Pachuca es triunfo de 1-0 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Cincinnati 1-0 Pachuca.

Cincinnati vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Cincinnati vs Pachuca se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Cincinnati

Portero: Roman Celentano

Defensas: Miles Robinson, Matt Miazga, Nick Hagglund y Alvas Powell

Mediocampistas: Obinna Nwobodo, Pavel Bucha y Evander da Silva Ferreira

Delanteros: Gerardo Valenzuela, Kévin Denkey y Kristian Fletcher

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Alan Mozo, Sergio Barreto, Andrés Micolta y Mauricio Isaís

Mediocampistas: Pedro Pedraza, Christian Rivera, Alán Bautista y Rodolfo Pizarro

Delanteros: Oussama Idrissi y Salomón Rondón

Cincinnati vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?

Cincinnati vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 17:45 horas.