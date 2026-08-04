Vancouver Whitecaps vs Atlante se miden en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo local sobre los Potros. Conoce las posibles alineaciones.
Vancouver Whitecaps vs Atlante: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Vancouver Whitecaps vs Atlante es triunfo de 2-0 del equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Vancouver Whitecaps 2-0 Atlante
Vancouver Whitecaps vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Vancouver Whitecaps vs Atlante jugarán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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Vancouver Whitecaps vs Atlante: Hora y canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Vancouver Whitecaps
- Portero: Yohei Takaoka
- Defensas: Mathías Laborda, Ranko Veselinović, Tristan Blackmon y Sam Adekugbe
- Mediocampistas: Andrés Cubas, Ralph Priso, Ryan Gauld y Oliver Larraz
- Delanteros: Thomas Müller y Brian White
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Luis Sánchez y Walter Clar
- Mediocampistas: Eugenio Pizzuto, Martín Fernández y Jhojan Julio
- Delanteros: Luis Calzadilla y Luis Puente
Vancouver Whitecaps vs Atlante: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?
Vancouver Whitecaps vs Atlante se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 20:30 horas.
- Partido: Vancouver Whitecaps vs Atlante
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BC Place
- Transmisión: Apple TV