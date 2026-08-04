Vancouver Whitecaps vs Atlante se miden en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo local sobre los Potros. Conoce las posibles alineaciones.

Vancouver Whitecaps vs Atlante: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Vancouver Whitecaps vs Atlante es triunfo de 2-0 del equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Vancouver Whitecaps 2-0 Atlante

Vancouver Whitecaps vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Vancouver Whitecaps vs Atlante jugarán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Vancouver Whitecaps

Portero: Yohei Takaoka

Defensas: Mathías Laborda, Ranko Veselinović, Tristan Blackmon y Sam Adekugbe

Mediocampistas: Andrés Cubas, Ralph Priso, Ryan Gauld y Oliver Larraz

Delanteros: Thomas Müller y Brian White

Atlante debuta en la Leagues Cup 2026 ante Vancouver Whitecaps este martes 4 de agosto (mexsport / Brandon)

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Luis Sánchez y Walter Clar

Mediocampistas: Eugenio Pizzuto, Martín Fernández y Jhojan Julio

Delanteros: Luis Calzadilla y Luis Puente

Vancouver Whitecaps vs Atlante: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?

Vancouver Whitecaps vs Atlante se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 20:30 horas.