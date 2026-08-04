Inter Miami vs San Luis chocan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a 17:30 horas. Transmite Apple TV el partido del equipo de Lionel Messi.
- Partido: Inter Miami vs San Luis
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nu Stadium
- Transmisión: Apple TV
Inter Miami vs San Luis: Día para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El miércoles 5 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 con el partido Inter Miami vs San Luis.
Inter Miami vs San Luis: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El partido Inter Miami vs San Luis podrá verse a las 17:30 horas en la Leagues Cup 2026.
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Apple TV transmite el partido del equipo de Lionel Messi ante San Luis.
- Partido: Inter Miami vs San Luis
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nu Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Inter Miami y San Luis a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Inter Miami empató 2-2 con el Columbus Crew previo a su debut en la Leagues Cup 2026 ante San Luis.
El San Luis igualó sin goles ante el equipo Tijuana en la Jornada 3 de la Liga MX, antes de viajar a Miami.