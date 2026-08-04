Inter Miami vs San Luis chocan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a 17:30 horas. Transmite Apple TV el partido del equipo de Lionel Messi.

Partido: Inter Miami vs San Luis

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nu Stadium

Transmisión: Apple TV

Inter Miami vs San Luis: Día para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El miércoles 5 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 con el partido Inter Miami vs San Luis.

Inter Miami vs San Luis: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El partido Inter Miami vs San Luis podrá verse a las 17:30 horas en la Leagues Cup 2026.

Apple TV transmite el partido del equipo de Lionel Messi ante San Luis.

Partido: Inter Miami vs San Luis

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nu Stadium

Transmisión: Apple TV

El Inter Miami es uno de los equipos favoritos para ganar la Leagues Cup 2026 (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

¿Cómo llegan Inter Miami y San Luis a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Inter Miami empató 2-2 con el Columbus Crew previo a su debut en la Leagues Cup 2026 ante San Luis.

El San Luis igualó sin goles ante el equipo Tijuana en la Jornada 3 de la Liga MX, antes de viajar a Miami.