Inter Miami vs San Luis chocan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a 17:30 horas. Transmite Apple TV el partido del equipo de Lionel Messi.

  • Partido: Inter Miami vs San Luis
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
  • Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Nu Stadium
  • Transmisión: Apple TV

Inter Miami vs San Luis: Día para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El miércoles 5 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 con el partido Inter Miami vs San Luis.

Inter Miami vs San Luis: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El partido Inter Miami vs San Luis podrá verse a las 17:30 horas en la Leagues Cup 2026.

Apple TV transmite el partido del equipo de Lionel Messi ante San Luis.

  • Partido: Inter Miami vs San Luis
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
  • Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Nu Stadium
  • Transmisión: Apple TV
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El Inter Miami es uno de los equipos favoritos para ganar la Leagues Cup 2026 (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

¿Cómo llegan Inter Miami y San Luis a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Inter Miami empató 2-2 con el Columbus Crew previo a su debut en la Leagues Cup 2026 ante San Luis.

El San Luis igualó sin goles ante el equipo Tijuana en la Jornada 3 de la Liga MX, antes de viajar a Miami.