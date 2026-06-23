Inglaterra y Ghana se enfrascaron en un duelo cerrado en la Jornada 2 del Mundial 2026, con el liderato del Grupo L en juego, que terminó con empate sin goles.

Marcador: Inglaterra 0-0 Ghana

Harry Kane y la selección inglesa buscaron por todos los caminos el triunfo ante Ghana, pero la selección africana no regaló nada en la cancha del Estadio de Boston.

Un partido disputado que careció de grandes oportunidades de gol en ambas porterías, por lo que terminaron repartiendo puntos en el Mundial 2026.

Un partido muy disputado en el Estadio de Boston (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

Inglaterra vs Ghana: así fue el partido del Grupo L del Mundial 2026

El partido Inglaterra vs Ghana terminó 0-0, pero con la igualada la selección europea se mantiene en el liderato del Grupo L en el Mundial 2026.

Tras este empate, Croacia y Panamá tienen la posibilidad de acercarse a los líderes, si alguno de los dos es capaz de ganar el partido en el que se enfrentan este martes 23 de junio.

No hubo goles en el partido Inglaterra vs Ghana, que estuvo cerca de ganar la selección europea.

Minuto 86: Inglaterra se pierde el gol del triunfo con Harry Kane fallando su disparo.

Minuto 93: Ghana salva en la línea de gol el tanto en contra

Así va el Grupo L del Mundial 2026 tras el empate Inglaterra vs Ghana

Inglaterra y Ghana llegaron a 4 puntos en el Grupo L del Mundial 2026, acercándose a la siguiente ronda.

Grupo L

Inglaterra | 4 puntos

Ghana | 4 puntos

Panamá | 1 punto

Croacia | 1 punto

¿Cuándo vuelven a jugar Inglaterra y Ghana en el Mundial 2026?

Inglaterra y Ghana juegan en la Jornada 3 del Mundial 2026 el sábado 27 de junio en el último día de actividades de la fase de grupos.

Inglaterra vs Panamá y Ghana vs Croacia serán los partidos del Grupo L en la Jornada 3 del Mundial 2026.