Este 3 de octubre, se dio a conocer la muerte de Edú Manga, Eduardo Antonio Dos Santos, leyenda del América y de Palmeiras. Apenas tenía 58 años y siempre será recordado por su rabona a Toninho.

Fue el club brasileño que lo dio a conocer en sus redes sociales: "Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento de Edú Manga. Formado en las categorías inferiores del club, en el que jugó profesionalmente de 1985 a 1989, el centrocampista marcó 44 goles en 188 partidos vistiendo la camiseta verde y blanca y acumuló convocatorias a la Selección Brasileña.“.

Hasta el momento, el Club América todavía no ha dejado su mensaje sobre la muerte de su legendario jugador. Además, tampoco se dio a conocer el motivo de su fallecimiento.

