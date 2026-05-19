La preventa de boletos para la Final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul se convirtió en un caos luego de que la aplicación de Banca Mifel colapsara el 19 de mayo.

Usuarios reportaron fallas desde las 8:00 horas, mucho antes del inicio oficial a las 10:00, lo que impidió acceder a sus cuentas y comprar entradas.

Además, denunciaron cobros realizados sin entrega de boletos, situación que generó indignación en redes sociales y llevó a exigir la intervención de la Profeco.

Se cae la app de Mifel en plena preventa de boletos para la final Pumas vs Cruz Azul

Debido a la inmensa demanda de los aficionados, la aplicación de Banca Mifel colapsó, impidiendo el acceso a los usuarios incluso antes del horario estipulado.

Caos en la final Pumas vs Cruz Azul: Se cae la app de Mifel en plena preventa de boletos (Captura de pantalla )

Para poder comprar entradas en la preventa, los fans tienen que utilizar su tarjeta digital o física de Banca Mifel y comprar los boletos con esta.

Sin embargo, los servidores de Mifel se vieron superados, lo que provocó fallas en el inicio de sesión y la caída de su aplicación.

Aunque la preventa estaba programada para las 10:00 horas del martes 19 de mayo, los usuarios reportaron dificultades para acceder a sus cuentas desde las 8:00 horas.

Esta no es la primera vez que ocurre, ya que se reportaron incidentes similares en las preventas de los partidos de cuartos de final y semifinal contra América y Pachuca respectivamente.

Usuarios reportan cobros en sus cuentas, pero no les entregaron los boletos para la final Pumas vs Cruz Azul

El problema más grave denunciado por los fans en redes es que tanto Mifel como Ticketmaster realizaron los cobros de las entradas, pero el sistema arrojó errores (como “error inesperado”) y no entregó los boletos adquiridos.

Lo que generó una ola de indignación en redes sociales, aunque la boletera aseguró que los cargos son temporales.

Sin embargo, se informó que la devolución de los cargos realizados injustamente podría tardar hasta 20 días en verse reflejada en las cuentas de los clientes de Mifel.

Ante el caos, los usuarios han solicitado la intervención de la Profeco para investigar estas irregularidades en el servicio.