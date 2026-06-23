Luka Modric, el eterno capitán de la selección de Croacia, se juega este martes 23 de junio su permanencia en el Mundial 2026 ante Panamá en la segunda jornada del Grupo L.

Panamá también quiere mantenerse en la competencia del Mundial 2026, así que ambas selecciones saldrán por la victoria en el Estadio Toronto.

Croacia y Luka Modric buscan recuperarse de golpe inglés en el Mundial 2026

Después de perder 2-4 ante Inglaterra, Croacia y Luka Modric están obligados a sumar los tres puntos ante la selección de Panamá, que también perdió en su presentación en el Mundial 2026.

Croacia salta como favorito para derrotar a Panamá, y la selección que salga derrotada en la Jornada 2 quedará eliminada del Mundial 2026.

Luka Modric está jugando su quinto Mundial (Manu Fernandez / AP)

Luka Modric se despide de los Mundiales en el 2026

El partido Panamá vs Croacia podría ser uno de los últimos de Luka Modric en los Mundiales, si es que la selección europea queda eliminada en la fase de grupos.

Croacia participó por primera vez en un Mundial en 1998, tras la separación de la antigua Yugoslavia, y el equipo alcanzó las semifinales.

Luka Modric ganó el Balón de Oro en 2018, y le faltan sólo dos partidos a nivel selección para llegar a los 200.

Modric está disputando su quinto Mundial; el primero en 2006, hace ya 20 años.