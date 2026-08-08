Salvador Valero García es un entrenador español que dirigió como DT interino de FC Juárez durante el cierre del Apertura 2024. Su carrera se ha desarrollado principalmente en la formación de futbolistas, con experiencia en categorías juveniles de España, Tailandia y México. Actualmente dirige a la Sub-21 de FC Juárez.

¿Quién es Salvador Valero ?

Salvador Valero García es un entrenador español nacido en Barcelona, España, especializado en el trabajo con fuerzas básicas. Desde joven se interesó por la dirección técnica y comenzó su formación en cursos impartidos por la escuela del exfutbolista Hristo Stoichkov.

Su experiencia internacional comenzó con la Federación de Fútbol de Tailandia, donde trabajó con distintas selecciones juveniles. Posteriormente llegó a FC Juárez, institución con la que tuvo su primera experiencia como entrenador interino de un equipo de la Liga MX.

¿Qué edad tiene Salvador Valero ?

Salvador Valero nació el 14 de mayo de 1993 en Barcelona, España. En 2026 tiene 33 años.

¿Salvador Valero tiene hijos?

No existe información pública confirmada sobre si Salvador Valero tiene hijos. El entrenador español mantiene su vida personal fuera del ámbito público.

¿Qué estudios tiene Salvador Valero ?

Los estudios del director interino de FC Juárez, Salvador Valero son desconocidos, sin embargo, está documentada su preparación como entrenador, que comenzó desde joven y posteriormente incluyó cursos en la escuela de Hristo Stoichkov. Además cuenta con una Licencia UEFA A como entrenador.

¿En qué ha trabajado Salvador Valero ?

La trayectoria de Salvador Valero se ha concentrado en el desarrollo y formación de futbolistas jóvenes.

Entre sus principales experiencias se encuentran:

2011-2014: Entrenador de categorías juveniles del Sant Cugat Esport .

Entrenador de categorías juveniles del . 2014-2015: Scout del Sant Cugat Esport .

Scout del . 2015-2016: Entrenador juvenil del Cornellà .

Entrenador juvenil del . 2016-2017: Entrenador juvenil del CF Gavà .

Entrenador juvenil del . 2017-2019: Entrenador de la Selección Sub-16 de Tailandia .

Entrenador de la . 2021-2022: Entrenador de las selecciones Sub-19 y Sub-20 de Tailandia .

Entrenador de las selecciones . 2022: Entrenador interino de la Sub-23 de Tailandia .

Entrenador interino de la . 2023: Auxiliar técnico de FC Juárez .

Auxiliar técnico de . 2024: Director técnico de la Sub-23 de FC Juárez .

Director técnico de la . 29 de octubre-10 de noviembre de 2024: DT interino de FC Juárez , durante las últimas tres jornadas del Apertura 2024. Dirigió tres partidos , con dos victorias y un empate.

, durante las últimas tres jornadas del Apertura 2024. Dirigió , con dos victorias y un empate. 2026: Director técnico de la Sub-21 de FC Juárez.

Durante su etapa como interino, FC Juárez consiguió una victoria de 2-1 ante Querétaro, además de un empate y otro triunfo antes de que Martín Varini asumiera el cargo para el siguiente torneo.