El capitán de Irán, Alireza Jahanbakhsh, dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a los mexicanos tras su estancia en Tijuana durante el Mundial 2026.

El futbolista de Irán destacó la hospitalidad, el cariño con el que fueron recibidos y cerró su mensaje con un claro: “Muchas gracias”.

“Quiero hablar sobre Tijuana. Me encantaría decir que amamos a la gente de México. Creo que todos sentimos lo mismo. Es simplemente increíble lo bien que nos recibieron allí. Su hospitalidad es extraordinaria y creo que existe un sentimiento muy sincero y de mucho cariño entre los jugadores, el equipo y la gente de México. A todo el pueblo mexicano solo quiero decirle: muchas gracias”. Alireza Jahanbakhsh, jugador de la Selección de Irán.

Alireza Jahanbakhsh agradeció a los aficionados mexicanos

Luego del partido entre Bélgica e Irán, de la segunda jornada del Mundial 2026, el experimentado futbolista agradeció el cariño recibido por parte de los aficionados mexicanos y destacó la hospitalidad que encontró la delegación iraní desde su llegada al país.

Alireza Jahanbakhsh señaló que tanto los jugadores como el cuerpo técnico se sintieron bienvenidos en todo momento y valoró el apoyo que recibieron durante su preparación para los compromisos mundialistas.

Alireza Jahanbakhsh dedica emotivo mensaje a México tras estancia de Irán en Tijuana. (Gregory Bull / AP Photo/Gregory Bull)

¿Cómo le ha ido a la Selección de Irán en el Mundial 2026?

La Selección de Irán aún tiene vida en el Mundial 2026 luego de empatar con Bélgica en el segundo compromiso del Grupo G.

Con un partido todavía por disputar, la Selección de Irán junto a Alireza Jahanbakhsh podrían calificar a la siguiente fase si derrotan a Egipto en el último duelo de la fase de grupos.