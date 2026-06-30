Para el partido de México vs Ecuador hoy 30 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum analiza en dónde verlo, pero lo que sí tiene claro es que lo verá acompañada de Clara Brugada.

La presidenta de México también le deseó suerte a la Selección en su cuarto partido del Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum verá el partido de México vs Ecuador con Clara Brugada en la CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado que no asistiría una sola vez a los estadios a ver jugar a la Selección Mexicana, situación que cumplirá con el partido de hoy contra Ecuador.

En la conferencia del pueblo de hoy, Sheinbaum dijo que sí iba a estar atenta al partido de México a las 7:00 pm, que se jugará en el Estadio Banorte.

Sin embargo, aclaró que así como el primer partido de México vs Sudáfrica, lo verá con la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aunque aún no sabe en qué alcaldía lo harán.

Así celebraron Sheinbaum y Clara Brugada el gol de México ante Sudáfrica (@ClaraBrugadaM)

La presidenta explicó que la decisión está entre dos alcaldías de la CDMX, donde el gobierno instaló pantallas gigantes para brindar acceso a todos al Mundial 2026.

Ante la incertidumbre, aseguró que más tarde compartiría la decisión que tomó. Sin embargo, se sabe que Claudia Sheinbaum publicará en sus redes sociales cuando ya esté en la sede donde verá el partido.

“Voy a salir. Al rato nos vamos a hablar con la jefa de gobierno [Clara Brugada] porque vamos a ir juntas y ya les aviso más tarde, dónde vamos a estar. Porque estamos entre dos alcaldías”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Las dos ocasiones anteriores Sheinbaum decidió ver el partido de México vs Chequia y México vs Corea del Sur, desde su casa en Palacio Nacional.

Finalmente, la presidenta de México deseó “suerte” a la Selección y le mandó “mucha fuerza”, aunque no quiso revelar cuál piensa que será el marcador del partido de hoy.