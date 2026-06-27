Inglaterra, con Harry Kane en plan goleador, sale este sábado 27 de junio a amarrar el liderato del Grupo L del Mundial 2026 ante Panamá en el Estadio Nueva York.

Inglaterra y Panamá llegan al último partido de la Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, con panoramas distintos en el torneo.

¿Cómo va el Grupo L del Mundial 2026?

Inglaterra encabeza el Grupo L del Mundial 2026 con 4 puntos, pero no es un lugar que tengan asegurado previo al partido ante Panamá en la Jornada 3.

Dirigida por Thomas Tuchel, la selección de Inglaterra busca afianzarse en la primera posición tras debutar ganando 4-2 a Croacia y empatar 0-0 con Ghana.

Con la clasificación garantizada, los ingleses ya amarraron su boleto a la ronda de 32 gracias, pero si empatan o pierden ante Panamá, dependerán de la diferencia de goles y de lo que ocurra en el duelo simultáneo entre Ghana y Croacia.

Inglaterra empató con Ghana previo a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 (Charlie Krupa / AP Photo/Charlie Krupa)

Harry Kane busca meterse en la pelea por el campeonato de goleo del Mundial 2026

Ante una Panamá eliminada, la posibilidad de anotar goles es factible para el delantero Harry Kane, quien con dos anotaciones busca acercarse al liderato de la especialidad.

Lionel Messi, con cinco goles, es el referente goleador en el Mundial 2026, y una buena tarde de Harry Kane podría acercarlo al “10″ de Argentina.