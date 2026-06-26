El gobierno de México decretó home office y suspensión de clases para el martes 30 de junio por el partido de México.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 26 de junio, todas las actividades administrativas en la Ciudad de México (CDMX) se deben realizar en esquema de teletrabajo.

Asimismo, suspende las actividades escolares en escuelas públicas y privadas desde preescolar hasta educación media superior para “contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial” y la eficiencia de la prestación del servicio público durante el Mundial 2026.

CDMX tendrá home office el 30 de junio por decreto para el partido de México

La CDMX tendrá, por decreto, home office para los trabajadores de actividades administrativas el 30 de junio por motivo del partido de México en el Estadio Banorte.

“Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, el 30 de junio de 2026, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México” DOF del 26 de junio

Esta medida es aplicable para trabajadores de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; sin embargo, se hizo el llamado a empresas privadas a replicar la medida para “contribuir a la movilidad urbana y seguridad vial”.

“Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, se conmina al sector privado y social con centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México, para que, el 30 de junio de 2026, en todas las actividades administrativas no esenciales, otorguen las facilidades necesarias a fin de que se implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral” DOF del 26 de junio

Suspenden clases en escuelas públicas y privadas de CDMX por partido de México el 30 de junio

Por otra parte, se decretó la suspensión de clases el martes 30 de junio desde nivel preescolar hasta el medio superior en la CDMX por el partido de México.

Esta medida aplica tanto para escuelas públicas como privadas en dichos niveles educativos, así como para la escuela Normal y otras instituciones de formación de docentes de educación básica del Sistema Educativo Nacional.

Asimismo, se suspendieron las clases de nivel superior para las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la CDMX.