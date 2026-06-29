Clara Brugada anunció que los festejos por el partido México vs Ecuador del 30 de junio de 2026 se descentralizarán del Ángel de la Independencia, con el fin de garantizar seguridad y protección civil.

“También es importante decir, que se aumentan pantallas, lugares, festivales, para el disfrute gratuito, ese disfrute de los partidos y decimos, la descentralización de la alegría”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX

En lugar de un concierto en el Ángel de la Independencia, se instalarán casi 60 puntos de celebración con pantallas y escenarios para celebrar el partido México vs Ecuador en distintos espacios de la CDMX.

Entre los puntos públicos de celebración destacan el Monumento a la Revolución, El Caballito y el Palacio de los Deportes, donde habrá conciertos gratuitos.

Clara Brugada descarta concierto en el Ángel de la Independencia tras el México vs Ecuador

Con el objetivo de descentralizar el Ángel de la Independencia, Clara Brugada descartó que vaya a haber un concierto en el lugar, ya que no es necesaria la música en los festejos.

“También es importante decir, que se aumentan pantallas, lugares, festivales, para el disfrute gratuito, ese disfrute de los partidos y decimos, la descentralización de la alegría”, dijo la jefa de gobierno de la CDMX.

Añadió que si bien es una tradición de la CDMX el acudir al Ángel de la Independencia pase lo que pase, está todo Paseo de la Reforma para festejar, por lo que se instalarán pantallas sobre dicha vialidad.

Por lo mismo, para el México vs Ecuador en CDMX se implementarán casi 60 puntos para celebrar y lo que llama descentralizar los festejos por el Mundial 2026.

Clara Brugada destacó que evitar la concentración en el Ángel de la Independencia es con fines de protección civil, y que los festejos se desarrollen con seguridad y comodidad.

Y es que tal como destacó Clara Brugada, se espera el triunfo de México frente a Ecuador, por lo que el país tendrá la fiesta colectiva más grande en la historia.

Festejos en el Ángel: Clara Brugada busca descentralizar en el México vs Ecuador (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Festejos México vs Ecuador: Habrá conciertos en estos puntos de la CDMX

Como parte de la estrategia que busca disminuir la asistencia masiva al Ángel de la Independencia, Clara Brugada anunció que habrá conciertos gratuitos en otros puntos de CDMX:

El Caballito, en donde se presentarán Los Cuisillos

Monumento a la Revolución, con Triciclo Circus Band y Mi Banda El Mexicano

Estacionamiento del Palacio de los Deportes, Grupo Cañaveral

La titular de la Secretaría de Cultura, Ana Francis López apuntó que en dichos puntos se podrá ver el partido México vs Ecuador previo a los conciertos.

Aunque hizo un llamado a que el evento en el Monumento a la Revolución se mantenga familiar, razón por la que invitaron a dichos grupos musicales.