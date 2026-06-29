Con motivo del México vs Ecuador del 30 de junio, el gobierno de Ciudad de México (CDMX) instalará 39 pantallas sobre Paseo de la Reforma y avenida Juárez.

“Muy importante comunicarles, ya nos quedó chico Zócalo y Reforma, por eso estamos planteando toda esta serie de otros dispositivos para que la gente pueda ver el partido con esa emoción y ese disfrute que lo está haciendo tantísima gente [..]”. Ana Francis López, secretaria de Cultura de CDMX

Lo anterior fue dado a conocer por la secretaria de Cultura de CDMX, Ana Francis López, en suma a los FIFA Fan Fest pero con nuevos conciertos en tres puntos turísticos.

Pero, ¿dónde ver el México vs Ecuador? Estos son los 39 puntos en donde encontrarás las pantallas para ver el cuarto partido de la Selección en el Mundial 2026.

¿Dónde ver el México vs Ecuador? Habrá 39 pantallas sobre Reforma y Juárez

Como parte del dispositivo de CDMX para el México vs Ecuador, el gobierno capitalino instalará 39 pantallas, desde el Zócalo a la Diana Cazadora, pasando por Paseo de la Reforma.

La titular de Cultura explicó que para ver el México vs Ecuador, las 39 pantallas estarán en:

1 pantalla gigante en El Ángel de la Independencia

4 pantallas grandes:

Frente al Caballito



2 enfrente al Monumento a Cuauhtémoc, esquina Insurgentes



1 Glorieta del Ahuehuete

22 pantallas chicas

La Diana Cazadora, más dos en el trayecto al Ángel



4 más en el Ángel



1 esquina Río Sena



1 sobre Río Rhin



2 en Florencia



1 entre El Ahuehuete e Insurgentes



2 entre Insurgentes y Amajac, casi esquina París



1 en el Monumento a la Revolución



1 en La Fragua



1 en el trayecto a El Caballito



1 sobre avenida de la República



1 en Paseo de la Reforma esquina con Rosales

3 sobre Avenida Juárez:

Esquina con Dr. Mora



Bellas Artes



En el Hemiciclo a Juárez

3 escenarios con pantallas

El Caballito



Monumento a la Revolución



El Ángel

A estos 39 puntos se suma otro festival futbolero, en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, junto a los 17 FIFA Fan Fest.

Pantallas para ver el México vs Ecuador en CDMX el 30 de junio (Gobierno de CDMX)

México vs Ecuador: Habrá tres conciertos tras el partido en estos puntos

Aunado a las pantallas, la Secretaría de Cultura también dio a conocer que implementarán nuevos conciertos en tres escenarios para disfrutar tras el México vs Ecuador.

El Caballito con concierto de Los Cuisillos

Monumento a la Revolución, en donde se presentará Triciclo Circus Band y El Mexicano

estacionamiento del Palacio de los Deportes, con Grupo Cañaveral

La intención de estos conciertos familiares -en específico se destaca el de Monumento a la Revolución- es que la diversión se descentralice y distribuir el festejo.

Sin embargo, a diferencia de los otros partidos, en El Ángel de la Independencia no habrá concierto, ya que se apuntó, se llega por tradición en caso de que México gane.