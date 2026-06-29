Clara Brugada anunció un nuevo festival futbolero como parte de las actividades que se llevan a cabo en Ciudad de México derivadas del Mundial 2026.

En el estacionamiento del Palacio de los Deportes se instalará una pantalla para que población del Oriente disfrute del encuentro entre México y Ecuador, programado para el martes 30 de junio a las 19 horas.

Una vez que concluya el partido que definirá la clasificación a octavos de final en la justa deportiva, aficionados disfrutarán de un concierto encabezado por Grupo Cañaveral.

Clara Brugada pide a población del Oriente de la CDMX no trasladarse al Ángel de la Independencia

Además de brindar entretenimiento a la población durante el Mundial 2026, el objetivo de los festivales futboleros en diferentes zonas de la CDMX es descentralizar el Ángel de la Independencia.

Al igual que Ana Francis Mor, secretaria de Cultura, Clara Brugada considera que el Ángel de la Independencia es un escenario “muy pequeño” para la celebración de los mexicanos, por lo que recuerda que hay más zonas donde se puede extender la fiesta.

”Hoy lo que queremos es que se pueda descentralizar y que cuando ya esté lleno el Ángel, como acontece muy rápido, está todo Reforma para poder seguir festejando” Clara Brugada. Jefa de Gobierno de la CDMX

Y sin tantos rodeos, pide a la población del Oriente no trasladarse a Reforma y quedarse en Palacio de los Deportes para evitar una mayor concentración en el Ángel de la Independencia, donde se contará con un gran número de efectivos para garantizar la seguridad.

“Vamos a tener pantalla gigante y también tendremos escenario que nos permita tener a Cañaveral como un grupo y un talento, para que la gente diga: ‘Pues nos quedamos aquí después de ver el fútbol’ y eso es lo que queremos. Descentralizar en la Ciudad de México” Clara Brugada. Jefa de Gobierno de la CDMX

Cabe mencionar que el concierto de Grupo Cañaveral, será gratuito, al igual que el acceso al estacionamiento de donde se podrá disfrutar del penúltimo partido de la Selección Mexicana en México durante el Mundial 2026.