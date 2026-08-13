Cruz Azul vs Chicago Fire se miden el jueves 13 de agosto a las 19 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.

Partido: Cruz Azul vs Chicago Fire

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 13 de agosto 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: SeatGeek Stadium

Transmisión: Apple TV

Cruz Azul vs Chicago Fire: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El jueves 13 de agosto de 2026 se miden Cruz Azul vs Chicago Fire, en punto de las 19 horas.

Cruz Azul vs Chicago Fire: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El partido Cruz Azul vs Chicago Fire se podrá ver en la plataforma de Apple TV.

Partido: Cruz Azul vs Chicago Fire

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 13 de agosto 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: SeatGeek Stadium

Transmisión: Apple TV

¿Cómo quedaron Cruz Azul y Chicago Fire en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Cruz Azul y Chicago Fire disputaron sus respectivos partidos en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Cruz Azul ganó 2-1 a New York City FC, mientras que Chicago Fire ganó 3-1 a Santos.

Se espera un gran duelo en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, con los Guerreros enfrentando un reto complicado.