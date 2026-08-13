En entrevista con Radio Fórmula, la senadora Cynthia López Castro confirmó que buscará contender por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027, bajo la bandera de Morena.

“Estoy lista para competir por la alcaldía Cuauhtémoc, estoy lista para regresar esa alcaldía (a Morena)”. Cynthia López Castro, senadora de Morena

No obstante, Cynthia López Castro aclaró que esperará los tiempos de Morena, ya que primero debe llevarse a cabo una encuesta para elegir al coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación en Cuauhtémoc.

Cynthia López Castro busca recuperar la Cuauhtémoc y critica a Alessandra Rojo de la Vega

Cynthia López Castro declaró que, en su momento, apoyó junto a otros vecinos a la actual alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para gobernar en Cuauhtémoc, por lo que ahora lamenta su “pésimo trabajo”.

“Le dimos tres años, hizo un pésimo trabajo, entonces el pueblo da y el pueblo quita. Se la vamos a quitar”. Cynthia López Castro, senadora de Morena

Cynthia López Castro (Vía Twitter)

De acuerdo con Cynthia López Castro, es posible que en próximas semanas empiece el registro de los aspirantes que buscarán participar en la encuesta interna de Morena para definir candidatos.

En ese contexto, señaló que está preparada para registrarse en el proceso por la alcaldía Cuauhtémoc, destacando que Alessandra Rojo de la Vega no ha podido dar solución al tema de bacheo, calles e indigencia.

“Las calles están destrozadas, los baches en todas partes, el tema de los indigentes, la basura está a todo lo que da”. Cynthia López Castro, senadora de Morena

En opinión de la senadora, el trabajo de la actual administración ha sido deficiente y frívolo, e incluso acusó posibles actos de corrupción detrás de la construcción de obras.

¿Quién es Cynthia López Castro?

Cynthia López Castro es una política mexicana y actual senadora de la República por Morena.

Cuenta con experiencia legislativa, pues anteriormente fue diputada local y federal.

En 2024 llegó al Senado como integrante del PRI, pero meses después renunció a ese partido y se incorporó a Morena.

Es licenciada en Administración Pública y cuenta con estudios de posgrado en comunicación política y administración pública.