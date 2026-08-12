La Fiscalía Anticorrupción de Campeche detuvo a Carlos Alberto Medina, exdirector de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro Moreno.

De acuerdo con lo informado, Carlos Alberto Medina es señalado por su presunta participación en un esquema de peculado, utilizando pagos irregulares a Mayavisión para desviar recursos.

Las investigaciones lo ubican como presunto participante en un esquema de desvío de 36 millones de pesos, operado mediante empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).

Detienen a Carlos Alberto Medina, exdirector de Comunicación de Alejandro Moreno

¿De qué se le acusa a Carlos Alberto Medina, exdirector de Comunicación de Alejandro Moreno?

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Campeche investiga a Carlos Alberto Medina por su presunta participación en un esquema para desviar 36 millones de pesos durante la administración de Alejandro Moreno.

De acuerdo con las investigaciones, Medina habría actuado en complicidad con Luis Antonio Espinosa Campos, quien prestaba servicios de contabilidad para simular operaciones y realizar desvío de recursos.

La investigación también estaría relacionada con pagos por alrededor de 97 millones de pesos a la televisora Mayavisión durante el gobierno de Alejando Moreno en Campeche.

De acuerdo con informes, la investigación inició debido a que la televisora no pudo comprobar que se haya realizado la prestación efectiva de los servicios contratados, por lo que todo apuntaba a una simulación.

Las pesquisas derivaron en la detención de Luis Antonio Espinosa Campos en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, cerca de su despacho, la tarde del lunes 10 de agosto.

Luis Antonio Espinosa Campos, contador y consultor fiscal ligado a Gabriel Moreno Cárdenas (Redes sociales)

Carlos Alberto Medina es ingresado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén

El Registro Nacional de Detenciones indica que Carlos Alberto Medina fue ingresado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén luego de ser detenido el martes 11 de agosto, en San Francisco de Campeche.

En ese lugar, el detenido quedó a disposición de un juez local, a la espera de que se programara su audiencia inicial por el delito de peculado para este miércoles 12 de agosto.

Sin embargo, a la publicación de esta nota, ni Carlos Alberto Medina Hernández ni Luis Antonio Espinosa Campos han sido vinculados a ningún proceso.