Samuel García anunció la suspensión de clases para el lunes 29 de junio en Nuevo León por el partido Holanda vs Marruecos.

El gobernador de Nuevo León señaló que, como han hecho la Ciudad de México (CDMX) y Jalisco, también ordenará home office para trabajadores administrativos y no esenciales.

Esto en el marco del último partido que se llevará a cabo en Monterrey del Mundial 2026.

Nuevo León suspende clases por el Holanda vs Marruecos

Samuel García anunció la suspensión de clases de todos los niveles educativos el lunes 29 de junio en el marco del partido Holanda vs Marruecos.

De acuerdo con el gobernador, se suspenderán las clases tanto a nivel público como privado desde preescolar hasta nivel superior.

El partido Holanda vs Marruecos se jugará el 29 de junio en el Estadio Monterrey a las 19:00 horas.

Nuevo León también modificará horarios para trabajadores del estado

Por otra parte, Samuel García compartió que también hará modificaciones a los horarios de los trabajadores del estado.

Compartió que trabajadores esenciales, como Protección Civil y Seguridad, mantendrán sus jornadas sin cambios.

Sin embargo, las actividades administrativas tendrán una jornada reducida, pues iniciarán sus labores en horario habitual pero podrán salir “a la hora de la comida” para disfrutar del Mundial 2026.

Asimismo, llamó al sector privado a manejar un horario híbrido, home office o dar la tarde a sus trabajadores para sumarse a dicha medida.

De acuerdo con Samuel García, se espera que el 29 de junio arriben a Monterrey entre 15 y 20 mil holandeses, así como “miles de marroquíes y muchos fans y locales que van a gozar de este juego”.