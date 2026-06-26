La influencer conocida como Terefifas ha exhibido a agresores que le arrojaron cerveza durante el México vs Chequia para el Mundial 2026, del pasado 24 de junio.

Pues en video, Terefifas detectó que tras ser bañada de cerveza, la cosa no fue casual del festejo de la afición durante el México vs Chequia, sino un ataque directo y donde las burlas a su persona no pararon.

“En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. ¿Real, a eso van al estadio? Una vez más se comprueba que el dinero no da educación. Sin palabras”. a Terefifas

Según en redes sociales el hombre que le arrojó la cerveza a Terefifas se trataría de Patricio Hernández-Pons, sin embargo, la información no está confirmada.

En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. Real, ¿a eso van al estadio? 😐 Una vez mas se comprueba que el dinero NO DA educación. Sin palabras. 😶 pic.twitter.com/Dh33lawBAQ — terefifas (@terefifas) June 25, 2026

Agresores no solo le arrojaron cerveza durante el México vs Chequia a Terefifas también se la pasaron burlándose

Tras exhibir a agresores que le arrojaron cerveza durante el México vs Chequia, también Terefifas mostró cómo estas personas se las pasan burlándose de su persona.

Pues además de ver a un hombre arrojarle cerveza, sus acompañantes se la pasaron burlándose de Terefifas en innumerables ocasiones, así como ellos mismo se exhiben en el video.

Pues en repetidas ocasiones una chica se la paso haciendo caras y riendo, mientras que Terefifas preguntaba quién le aventó la cerveza, así como mostraba cómo es que quedó con todo el cabello mojado.

Terefifas exhibe a agresores que le arrojaron cerveza durante el México vs Chequia (Especial)

Buscan funar a agresores que le arrojaron cerveza durante el México vs Chequi a Terefifas

Luego de que Terefifas exhibió a agresores que le arrojaron cerveza durante el México vs Chequia, en las redes sociales los internautas buscan identificarlos para funarlos.

Pues tal y como Terefifas lo dijo “el dinero no da educación”, comentario con el cual coincidieron los internautas.

Y que de comprobarse que el agresor fue Patricio Hernández-Pons pondría en jaque a una de las familias empresarias más conocida en el país, pues este es integrante de la familia fundadora y socia mayoritaria de Grupo Herdez.

Asimismo, los internautas buscan encontrar a la amiga, pues la burla hacia Terefifas de parte de esta mujer ha sido calificada como “detestable” ante su comportamiento exagerado e insistente.