César Cravioto reportó saldo blanco en la Ciudad de México (CDMX) tras el partido México vs Chequia y señaló que no hubo situaciones que lamentar durante esta celebración del Mundial 2026.

Saldo blanco, seguimos afortunadamente con saldo blanco en la CDMX. César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX

El titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX destacó que los operativos de seguridad se congregaron en puntos clave como los 18 Fan Fest, Monumento a la Revolución, Reforma y en el Estadio Banorte.

México vs Chequia (Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

César Cravioto destaca trabajos de seguridad en el México vs Chequia

Como parte de los trabajos de seguridad, César Cravioto resaltó el papel de la Ley Seca para preservar el orden en la CDMX durante el partido México vs Chequia.

Explicó que parte de la estrategia de seguridad incluyó tres puntos clave:

Que no se vendiera alcohol cerca de las zonas mundialistas Incremento de presencia de autoridades y policías Colocación de más pantallas para evitar concentraciones masivas

César Cravioto indicó que, gracias al éxito obtenido, aún se está valorando la aplicación de la Ley Seca para los siguientes partidos del Mundial 2026.

Agregó que, en comparación al partido pasado, México vs Corea del Sur, se registraron menos riñas y situaciones que pudieran incluir algún riesgo.

Y comentó que la basura será un tema a resolver en próximos partidos, ya que la generación en masa de esta podría traer mayores problemas al drenaje.