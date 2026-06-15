Ghana vs Panamá se miden en su primer partido del Grupo L en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 17 de junio a las 17 horas.
- Partido: Ghana vs Panamá
- Fase: Jornada 1 Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toronto, Canadá
- Transmisión: VIX
Ghana vs Panamá: Fecha del partido del Grupo L del Mundial 2026
El miércoles 17 de junio de 2026 será el partido Ghana vs Panamá del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo L.
Ghana vs Panamá: Horario del partido del Grupo L del Mundial 2026
Ghana vs Panamá iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 1 del Mundial 2026.
Ghana vs Panamá: Canal para ver el partido del Grupo L del Mundial 2026
Ghana vs Panamá podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Ghana vs Panamá
- Fase: Jornada 1 Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toronto, Canadá
- Transmisión: VIX
¿En qué grupo se encuentran Ghana y Panamá en el Mundial 2026?
Ghana y Panamá comparten el Grupo L Mundial 2026 con las selecciones europeas de Inglaterra y Croacia.
El resultado del Ghana vs Panamá será vital para ambos representativos en sus aspiraciones para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026.
En el Grupo L del Mundial 2026, Inglaterra y Croacia son favoritos para avanzar de manera directa a la segunda fase del torneo.