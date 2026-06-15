Ghana vs Panamá se miden en su primer partido del Grupo L en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 17 de junio a las 17 horas.

  • Partido: Ghana vs Panamá
  • Fase: Jornada 1 Fase de grupos
  • Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Toronto, Canadá
  • Transmisión: VIX
Ghana ante la Selección Mexicana
Ghana ante la Selección Mexicana (David Leah / David Leah)

Ghana vs Panamá: Fecha del partido del Grupo L del Mundial 2026

El miércoles 17 de junio de 2026 será el partido Ghana vs Panamá del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo L.

Ghana vs Panamá: Horario del partido del Grupo L del Mundial 2026

Ghana vs Panamá iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 1 del Mundial 2026.

Ghana vs Panamá: Canal para ver el partido del Grupo L del Mundial 2026

Ghana vs Panamá podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Ghana vs Panamá
  • Fase: Jornada 1 Fase de grupos
  • Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Toronto, Canadá
  • Transmisión: VIX
Adalberto Carrasquilla es una de las figuras de Panamá.
Adalberto Carrasquilla es una de las figuras de Panamá. (David Leah / MEXPSORT)

¿En qué grupo se encuentran Ghana y Panamá en el Mundial 2026?

Ghana y Panamá comparten el Grupo L Mundial 2026 con las selecciones europeas de Inglaterra y Croacia.

El resultado del Ghana vs Panamá será vital para ambos representativos en sus aspiraciones para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

En el Grupo L del Mundial 2026, Inglaterra y Croacia son favoritos para avanzar de manera directa a la segunda fase del torneo.