Alemania vs Curazao se enfrentan en su primer partido del Grupo E en el Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 14 de junio a las 11 horas.
- Partido: Alemania vs Curazao
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Domingo 14 de junio del 2026
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio NRG
- Transmisión: ViX
Alemania vs Curazao: Día del partido del Grupo E del Mundial 2026
El domingo 14 de junio de 2026 será el partido Alemania vs Curazao del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo E.
Alemania vs Curazao: Hora para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026
Alemania vs Curazao iniciará a las 11 horas, tiempo del centro de México en el Estadio NRG, de Houston, Estados Unidos.
Alemania vs Curazao: Canal para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026
Alemania vs Curazao podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Alemania vs Curazao
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Domingo 14 de junio del 2026
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio NRG
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo se encuentran Alemania y Curazao en el Mundial 2026?
Alemania y Curazao se encuentran en el Mundial 2026 y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.
Alemania y Curazao comparten el Grupo E junto a Costa de Marfil y Ecuador, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.