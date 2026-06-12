Alemania vs Curazao se enfrentan en su primer partido del Grupo E en el Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 14 de junio a las 11 horas.

Partido: Alemania vs Curazao

Fase: Fase de grupos

Fecha: Domingo 14 de junio del 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio NRG

Transmisión: ViX

Alemania vs Curazao: Día del partido del Grupo E del Mundial 2026

El domingo 14 de junio de 2026 será el partido Alemania vs Curazao del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo E.

Alemania vs Curazao: Hora para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026

Alemania vs Curazao iniciará a las 11 horas, tiempo del centro de México en el Estadio NRG, de Houston, Estados Unidos.

Alemania vs Curazao: Canal para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026

Alemania vs Curazao podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Alemania vs Curazao

Fase: Fase de grupos

Fecha: Domingo 14 de junio del 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio NRG

Transmisión: ViX

Selección Alemania (agencia ap)

¿En qué grupo se encuentran Alemania y Curazao en el Mundial 2026?

Alemania y Curazao se encuentran en el Mundial 2026 y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Alemania y Curazao comparten el Grupo E junto a Costa de Marfil y Ecuador, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.