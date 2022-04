Matías Almeyda confía en que México y Argentina avancen en Qatar; el estratega dejó claro que ambos estarán en los octavos de final.

El técnico ya dio su punto de vista luego de que se dieran a conocer los grupos para Qatar 2022. El ex futbolista argentino mencionó que los dos países tienen una plantilla buena.

“Como argentino-mexicano que me siento, creo que los dos van a pasar. No hay que cuestionarse tanto, son dos grandes selecciones, con dos grandes cuerpos técnicos. Deseo que pasen los dos, es preferible que se encuentren en los grupos y no después” , dijo.

El actual técnico de San José Earthquakes tiene confianza en que el próximo 26 de noviembre las dos selecciones logren calificar a la siguiente etapa.

Matías Almeyda. (Cristian De Marchena / Mexsport)

Matías Almeyda y su posible llegada a Club Chivas

El técnico aclaró que no hay una oferta formal en Club Chivas por ahora, pero su contrato con San José Earthquakes podría terminar muy pronto y México sería uno de sus destinos favoritos.

Los rumores apuntan a que regresaría con Club Chivas ante el mal momento que vive el equipo; sin embargo aclaró que no se metería en un plano deportivo por respeto.

“Trato siempre de ser muy respetuoso a la distancia, todos saben el cariño que le tengo al equipo, el cariño que le tengo a la gente y el cariño que me brindas la gente. Nunca he tratado de meterme en el plano deportivo y es feo, trato de no opinar. Yo siempre quiero lo mejor”, dijo para Fox Sports.

Matías Almeyda no le cerró las puertas al Club América

A pesar de que Matías Almeyda vivió una etapa destacada en Club Chivas, no le cerró la puerta a los azulcremas quienes podrían requerir de sus servicios.

“Nunca se sabe dónde será el destino de cada ser humano”, dijo el estratega para Fox Sports.