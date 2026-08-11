Genaro Gattuso, director técnico del Lazio, habló sobre la posibilidad de que Santiago Giménez fiche con Porto: “no estoy acostumbrado a convencer jugadores”.

“La cosa es más importante y según yo, debe venir gente que quiera venir”. Genaro Gattuso, DT de Lazio

Ante la salida de Santiago Giménez del AC Milán, se señaló la posible llegada del delantero mexicano al Porto de Portugal, ya que el mismo DT, Francesco Farioli, le habría marcado para sumarlo.

Sin embargo, desde que se dio a conocer la venta de Santiago Giménez, la Gazzetta dello Sport mencionó el interés también de Lazio, que está en búsqueda de un delantero.

Genaro Gattuso descarta a Santiago Giménez: “No estoy acostumbrado a convencer jugadores”

En conferencia de prensa, Gattuso fue cuestionado sobre la posible compra de Santiago Giménez, sin embargo, descartó su llegada al Lazio, que debe tener jugadores que quieran estar.

De acuerdo con el DT del Lazio, no está acostumbrado a llamar por teléfono a los jugadores y convencerlos como habría hecho el también italiano Francesco Farioli.

Añadió que en el futbol un entrenador no puede hacer promesas, ya que en el campo es donde se habla por sí solo, pese a que te puedan prometer el mundo.

Por lo que si un jugador debe tener ganas de llegar a un equipo, ya que debe ponerse el casco, en caso contrario para Genaro Gattuso no tendría sentido.

Santiago Giménez no ha dado respuesta a Genaro Gattuso tras descartar que pudiera convencerlo para unirse al Lazio, ni tampoco se ha confirmado su venta.

El futuro de Santiago Giménez podría estar en Porto

Santiago Giménez sigue recuperándose de su lesión tras el partido México vs Inglaterra, sin embargo, se señala que ya habría dado el sí al Porto, por ello la respuesta de Genaro Gattuso.

De acuerdo con el medio italiano Sportmediaset, Santiago Giménez todavía no ha recibido la oferta formal de Porto, ya que esperan la salida de Rodrigo Mora.

Sin embargo, sería en el transcurso de esta semana que se podría dar el anuncio de la llegada de Giménez al Porto, por lo que Milán espera sea la venta de 25 millones de euros.