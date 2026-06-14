Mehdi Taremi, originario de Bushehr, Irán, se ha consolidado como uno de los delanteros más exitosos de su país en el futbol europeo.

Reconocido por su capacidad para definir dentro del área y generar asistencias, inició su carrera en clubes locales como Iranjavan y Shahin Bushehr antes de brillar con el Persépolis.

Posteriormente jugó en Catar con Al-Gharafa y dio el salto a Europa con Rio Ave y Porto.

En 2024 fichó por el Inter de Milán, mientras sigue siendo referente de la Selección de Irán.

¿Quién es Mehdi Taremi?

Mehdi Taremi es un futbolista profesional originario de Bushehr, Irán, reconocido por desempeñarse como delantero centro. A lo largo de su carrera ha destacado por su capacidad para definir dentro del área, generar asistencias y liderar el ataque de sus equipos.

Antes de llegar al futbol europeo brilló en la liga iraní con el Persépolis, donde se convirtió en uno de los goleadores más importantes del campeonato. Posteriormente dio el salto a Portugal, país en el que consolidó su prestigio internacional con el Rio Ave y especialmente con el Porto.

Con la selección de Irán se ha convertido en una de las principales figuras del equipo nacional, participando en competiciones continentales y Copas del Mundo.

Mehdi Taremi, delantero de Irán que brilló en el Porto. (mehditaremiofficial9/Instagram)

¿Cuántos años tiene Mehdi Taremi?

Mehdi Taremi nació el 18 de julio de 1992 en Bushehr, Irán. Actualmente tiene 33 años de edad.

¿Tiene pareja Mehdi Taremi?

Mehdi Taremi suele mantener su vida privada lejos de los reflectores y no existe información pública ampliamente confirmada sobre una esposa o pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es Mehdi Taremi?

Mehdi Taremi nació el 18 de julio, por lo que pertenece al signo de Cáncer.

Los nacidos bajo este signo pertenecen al elemento agua y suelen asociarse con características como sensibilidad, intuición, lealtad y fuerte vínculo con la familia.

¿Tiene hijos Mehdi Taremi?

No existe información pública confirmada sobre hijos de Mehdi Taremi. El futbolista iraní ha mantenido gran discreción respecto a su vida familiar.

¿Qué estudió Mehdi Taremi?

La información pública sobre la formación académica de Mehdi Taremi es limitada.

Su desarrollo profesional estuvo enfocado principalmente en el futbol desde temprana edad, destacando su formación deportiva en clubes de Irán antes de iniciar su carrera profesional.

¿En qué ha trabajado Mehdi Taremi?

Mehdi Taremi es conocido por su carrera como futbolista profesional y por convertirse en uno de los delanteros iraníes más exitosos en el futbol europeo.