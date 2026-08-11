Columbus Crew vs Pumas se encuentran en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Columbus Crew busca la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, mientras que Pumas está eliminado pero intentará evitar su tercera derrota.

Columbus Crew vs Pumas: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Columbus Crew vs Pumas es triunfo de 2-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Columbus Crew 2-1 Pumas

Columbus Crew vs Pumas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Columbus Crew vs Pumas se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Charlotte FC

Portero: Patrick Schulte

Defensas: Steven Moreira, Rudy Camacho y César Ruvalcaba

Mediocampistas: Mohamed Farsi, Tarun Karumanchi, André Gomes y Malte Amundsen

Delanteros: Daniel Gazdag, Taha Habroune y Brais Méndez

Pumas ha tenido un pésimo torneo en la Leagues Cup 2026 (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Víctor Arteaga

Delanteros: Alan Medina, Juninho y Luciano Herrera

Columbus Crew vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Columbus Crew vs Pumas se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.