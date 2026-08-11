Columbus Crew vs Pumas se encuentran en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Columbus Crew busca la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, mientras que Pumas está eliminado pero intentará evitar su tercera derrota.
Columbus Crew vs Pumas: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Columbus Crew vs Pumas es triunfo de 2-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026.
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Columbus Crew vs Pumas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Columbus Crew vs Pumas se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
Charlotte FC
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Cincinnati vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
- Portero: Patrick Schulte
- Defensas: Steven Moreira, Rudy Camacho y César Ruvalcaba
- Mediocampistas: Mohamed Farsi, Tarun Karumanchi, André Gomes y Malte Amundsen
- Delanteros: Daniel Gazdag, Taha Habroune y Brais Méndez
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Víctor Arteaga
- Delanteros: Alan Medina, Juninho y Luciano Herrera
Columbus Crew vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Columbus Crew vs Pumas se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.
- Partido: Columbus Crew vs Pumas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: ScottsMiracle-Gro Field
- Transmisión: Apple TV