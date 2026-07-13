La Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB) informó la muerte del árbitro Rob Dieperink a los 38 años, quien había sido excluido por la FIFA del Mundial 2026 tras un polémico arresto en Londres.

Aunque las autoridades británicas archivaron el caso de Rob Dieperink por falta de pruebas, la FIFA mantuvo su postura y lo dejó fuera de la lista de oficiales del VAR.

La KNVB expresó sus condolencias a la familia y destacó su profesionalismo y dedicación dentro del arbitraje nacional e internacional.

¿Por qué habían detenido al árbitro Rob Dieperink?

El árbitro neerlandés Rob Dieperink fue detenido en abril en un hotel de Londres debido a una denuncia por presunta agresión sexual contra un adolescente de 17 años.

El arresto de Rob Dieperink se produjo después del partido entre el Crystal Palace y la Fiorentina correspondiente a los cuartos de final de la Conference League.

El árbitro Rob Dieperink muere tras polémica en el Mundial. (captura)

FIFA no cambio su postura y lo excluyó del Mundial 2026

Posteriormente, las autoridades británicas archivaron el caso de Rob Dieperink de forma definitiva al no encontrar pruebas suficientes para sostener la acusación, por lo que quedó exento de culpa.

A pesar de ser inocente, la FIFA mantuvo una postura estricta y lo excluyó de la lista de oficiales del VAR para el Mundial 2026.