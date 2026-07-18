El Mundial 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos más rentables en Estados Unidos, con una derrama económica de 20 mil millones de dólares, según Bank of America y Bloomberg Intelligence.

De acuerdo con la información, la derrama del Mundial 2026 en Estados Unidos sería, aproximadamente, 10 veces superior a la prevista para México, otro de los países anfitriones del torneo junto a Canadá.

Estiman derrama de 20 mil millones de dólares en Estados Unidos por Mundial 2026

Estimaciones de Bank of America y Bloomberg Intelligence apuntan a que el paso del Mundial 2026 por Estados Unidos dejará un impacto económico de 20 mil millones de dólares.

El análisis también señala que el Mundial 2026 contribuirá con un incremento cercano al 0.6% del PIB de Estados Unidos, gracias al aumento del gasto de visitantes nacionales e internacionales.

Mundial 2026 dejará una derrama de 20 mil millones de dólares en Estados Unidos (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)

Brian Moynihan, director ejecutivo de Bank of America, explicó que alrededor de la FIFA se genera una derrama cercana a los 40 mil millones de dólares, de los cuales la mitad corresponde a Estados Unidos.

Asimismo, Brian Moynihan destacó que ciudades sede como Kansas City han registrado un crecimiento acelerado en el gasto y el consumo durante el desarrollo del torneo, especialmente en:

Turismo

Hotelería

Restaurantes y alimentos

Transporte

Comercio

Entretenimiento

Además del beneficio para Estados Unidos, Bloomberg Intelligence estima que la FIFA obtendrá ingresos cercanos a los 9 mil millones de dólares gracias a derechos de transmisión, patrocinios, venta de boletos y acuerdos comerciales.

Las proyecciones apuntan a que el Mundial 2026 dejará un legado financiero significativo para las ciudades anfitrionas, en especial para Estados Unidos, que albergó 78 de 104 partidos del torneo.