Aunque apenas vive su primera temporada en la Fórmula 2, Noel León ha revelado que ya existen opciones para que dé el salto a la Fórmula 1.

“Te mentiría si te dijera que no hay una oportunidad, porque sí que la hay, el problema es cómo, cuándo y cómo se hace, ¿sabes?” Noel León

Noel León vivió un extraordinario fin de semana en el GP de Hungría de la Fórmula 2, pues el regiomontano se quedó con la victoria de la carrera principal.

Tras este resultado, el piloto mexicano explicó que hay opciones para que acompañe a Checo Pérez en la máxima categoría del automovilismo.

Noel León, piloto mexicano (@Formula2)

Noel León y sus opciones para llegar a la Fórmula 1

Luego de su victoria en el GP de Hungría de la Fórmula 2, Noel León habló con Motorsport.com sobre las posibilidades que tiene de poder dar el salto a la Fórmula 1.

“Te mentiría si te dijera que no hay una oportunidad, porque sí que la hay”, explicó Noel León, sin embargo, también dejó claro que todavía no está nada cerrado para llegar a la Fórmula 1.

“Este año es sumamente importante para mí y el factor que me ayuda es que no estoy en ninguna academia y puedo elegir mientras haya una oportunidad dónde irme sobre mi futuro” Noel León

Además, el piloto mexicano explicó que ganar la carrera principal del GP de Hungría de la Fórmula 2 llegó en el mejor momento posible.

“A mitades de año siempre hay muchas negociaciones y hay muchas cosas que se platican y vino en el mejor momento, entonces nada, esperando que con la segunda parte de la temporada se arreglen muchas cosas y no estamos lejos del top 3 en el campeonato” Noel León

En caso de que se concrete su llegada a la Fórmula 1, Noel se uniría a Checo Pérez siendo los únicos mexicanos compitiendo en el Gran Circo.

Noel León tendrá una pausa en la Fórmula 2

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 2 y Noel León se tomarán un descanso de la actividad, pues se acercan las tradicionales vacaciones de verano de la categoría.

Noel León regresará a las pistas el 4 de septiembre de 2026, cuando inicien las actividades del Gran Premio de Italia.

De momento, el mexicano marcha quinto en el Campeonato de Pilotos con un total de 94 puntos y su gran objetivo es terminar el año dentro del top 3.