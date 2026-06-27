Felipe VI felicita mano a mano a la Selección Española tras vencer a Uruguay

El rey Felipe VI estrechó la mano de cada uno de los jugadores y cuerpo técnico de España tras su victoria y clasificación a la fase final del Mundial 2026.

Felipe VI no escondió su felicidad por el triunfo español, por lo que decidió externar su enhorabuena y sus mejores deseos para los integrantes de su selección nacional de cara a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Felipe VI festeja triunfo de España en el Mundial 2026

El rey Felipe VI visitó la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a donde el viernes 26 de junio acudió al partido del Mundial 2026 entre España y Uruguay, celebrado en la cancha del estadio Akron.

Tras la victoria española de 1 a 0, Felipe VI bajó a los vestidores, en donde externó su felicitación mano a mano a cada uno de los jugadores y cuerpo técnico que conforman la Selección española.

La felicidad de Felipe VI por la clasificación de España a la siguiente ronda del Mundial 2026, quedó de manifiesto en la fotografía que se tomaran en el vestidor del estadio Akron.

En esta, todos los jugadores posaron acompañados del rey Felipe VI, quien no dudó en compartir todo su apoyo hacia su selección nacional.

Ahora, tras su clasificación en primer lugar del grupo H, España deberá sortear la ronda de 16vos de final, en un Mundial 2026 en donde son una de las selecciones favoritas para llevarse la Copa Mundial de la FIFA.