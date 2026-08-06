Diego Forlán fue anunciado como nuevo director técnico de la Selección de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa, quien dejó el cargo después del fracaso en el Mundial 2026.

“Forlán vuelve a donde dejó una huella imborrable. Referente, figura y emblema de una generación inolvidable, el mejor jugador de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 regresa ahora para aportar su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento del fútbol internacional desde la conducción técnica” Asociación Uruguaya de Fútbol

La Asociación Uruguaya de Fútbol oficializó el nombramiento el 6 de agosto de 2026, con el objetivo de iniciar un proceso de reconstrucción.

Diego Forlán, de 47 años de edad, comenzará trabajando con la Sub-20 para potenciar jóvenes talentos y preparar el camino hacia la mayor.

El primer reto con la absoluta llegará en la Fecha FIFA de septiembre-octubre con partidos amistosos.

Diego Forlán es considerado una leyenda en el futbol de Uruguay (@Uruguay)

Diego Forlán empezará a trabajar con Sub-20 de Uruguay

Diego Forlán comenzará a trabajar de inmediato con la Sub-20 de Uruguay, representativo en el que buscará potenciar a los jóvenes talentos, acompañar su desarrollo y fortalecer el camino hacia la Selección Mayor.

El primer desafío de Forlán al frente de la absoluta de Uruguay llegará durante en la Fecha FIFA de septiembre-octubre, cuando los charrúas disputen encuentros amistosos.

Los números de Diego Forlán como jugador de la selección de Uruguay

Aunque Diego Forlán no presume gran recorrido como entrenador, es considerado una leyenda de la selección de Uruguay.

Forlán anotó 36 goles en 112 partidos con Uruguay, fue campeón de América en 2011 y figura decisiva del histórico cuarto puesto conseguido en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El reto ahora es distinto para el goleador uruguayo, que apostará a su experiencia internacional para conseguir buenos resultados.