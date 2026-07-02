Lamine Yamal quiere llevar a España a los octavos del Mundial.

La Selección de España afronta un desafío crucial en el Mundial de 2026 cuando se enfrente a Austria en los dieciseisavos de final.
Con un boleto a los octavos en juego, todas las miradas estarán puestas en Lamine Yamal, la joven estrella que se ha convertido en el principal referente ofensivo de La Roja.
Lamine Yamal liderará a España en el partido de dieciseisavos contra Austria
A pesar de su juventud, Lamine Yamal ha asumido un papel protagónico dentro del equipo español, pues su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para generar peligro en los últimos metros lo han convertido en una de las figuras más destacadas del Mundial 2026.
España llega a esta instancia tras superar una fase de grupos exigente donde no logró vencer a Cabo Verde de Vozinha, pero mostró a lo largo de los primeros juegos momentos de gran futbol y confirmando su condición de candidata para llegar lejos en la competencia.
Sin embargo, Austria ha demostrado ser un rival incómodo, con una estructura sólida y la capacidad de competir frente a selecciones de primer nivel.
¿Cuándo se jugará España el pase a octavos de final?
España vs Austria se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN el jueves 2 de julio a las 13 horas.
- Partido: España vs Austria
- Fase: Dieciseisavos de final
- Fecha: Jueves 2 de julio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Los Ángeles
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX