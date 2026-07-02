La Selección de España afronta un desafío crucial en el Mundial de 2026 cuando se enfrente a Austria en los dieciseisavos de final.

Con un boleto a los octavos en juego, todas las miradas estarán puestas en Lamine Yamal, la joven estrella que se ha convertido en el principal referente ofensivo de La Roja.

Lamine Yamal liderará a España en el partido de dieciseisavos contra Austria

A pesar de su juventud, Lamine Yamal ha asumido un papel protagónico dentro del equipo español, pues su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para generar peligro en los últimos metros lo han convertido en una de las figuras más destacadas del Mundial 2026.

España llega a esta instancia tras superar una fase de grupos exigente donde no logró vencer a Cabo Verde de Vozinha, pero mostró a lo largo de los primeros juegos momentos de gran futbol y confirmando su condición de candidata para llegar lejos en la competencia.

Sin embargo, Austria ha demostrado ser un rival incómodo, con una estructura sólida y la capacidad de competir frente a selecciones de primer nivel.

Lamine Yamal quiere llevar a España a los octavos del Mundial. (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

¿Cuándo se jugará España el pase a octavos de final?

España vs Austria se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN el jueves 2 de julio a las 13 horas.