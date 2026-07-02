La Selección de España afronta los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 ante Austria con una de sus principales fortalezas intactas: la solidez defensiva.

Gran parte de ese mérito de España recae en Unai Simón, quien llega al duelo ante Austria con una destacada racha de imbatibilidad que ha sido clave para el recorrido de La Roja en el torneo y que únicamente está a 90 minutos de superar el récord de portería en ceros de Walter Zenga.

Marko Arnautović buscará el gol en contra de Unai Simón

El guardameta español Unai Simón se ha mostrado seguro bajo los tres palos, realizando intervenciones decisivas y liderando una defensa que ha concedido muy pocas oportunidades a sus rivales.

El portero del Athletic suma 61 partidos con España y ha mantenido la portería a cero en 27 ocasiones.

El principal peligro para la portería española será Marko Arnautović, ya que buscará aprovechar su experiencia y olfato goleador para poner fin a la racha de Simón y acercar a su equipo a una clasificación histórica.

Austria buscará romper el sueño de España de seguir en el Mundial 2026. (Eakin Howard / AP Photo/Eakin Howard)

España buscará avanzar a los octavos de final y enfilarse hacia el título

La Selección de España deberá evitar los errores que el costaron frente a Cabo Verde y tratar de vencer sin problemas a Austria para seguir en la lucha por el título del Mundial 2026.

Con un boleto a los octavos de final en juego, ambos protagonistas tendrán una cita decisiva en el Mundial de 2026.